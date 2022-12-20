На днях замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова призвала дончан отказаться от самолечения и обращаться в больницу, если они почувствуют симптомы ОРВИ или гриппа. Женщина напомнила о важности ответственного отношения к своему здоровью, поскольку в настоящий момент в регионе часто выявляют грипп, способный вызвать осложнения.
Однако ростовчане сочли это обращение насмешкой, рассказав, что в последние пару дней не могут вызвать врача.
Так, одна из ростовчанок рассказала, что вызвала врача в понедельник, 19 декабря, в 07.15 мск и так никого не дождалась к 16.00 мск.
«Звонишь в регистратуру, а в ответ: ожидайте до 16.00. На вопрос, если не приедет врач, получаешь ответ: И что вы хотите от меня? Полный беспредел!» — поделилась опытом от обращения в больницу ростовчанка, добавив, что не пошла в медучреждение сама из-за самочувствия и риска заболеть еще больше.
«Замечательно! Вчера вызвала врача детям — до сих пор ждём», — поддержала другая женщина.
«И сидеть по полдня там в очереди? Спасибо, не надо», — заметил другой ростовчанин, сообщив, что не готов тратить время на посещение больниц, рискуя подхватить еще какую-то болезнь.