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Болеющие ОРВИ и гриппом жители Ростова не могут вызвать врача на дом

Сегодня, 14:19
Фото: Sergey Galyonkin/CC BY SA 2.0 / flickr.com
В Ростове жители пожаловались на невозможность вызвать врача на дом
Ростовчане заявили, что у них не выходит вызвать врача на дом, несмотря на призывы областного Минздрава отказаться от самолечения, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

На днях замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова призвала дончан отказаться от самолечения и обращаться в больницу, если они почувствуют симптомы ОРВИ или гриппа. Женщина напомнила о важности ответственного отношения к своему здоровью, поскольку в настоящий момент в регионе часто выявляют грипп, способный вызвать осложнения.  

Однако ростовчане сочли это обращение насмешкой, рассказав, что в последние пару дней не могут вызвать врача. 

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Так, одна из ростовчанок рассказала, что вызвала врача в понедельник, 19 декабря, в 07.15 мск и так никого не дождалась к 16.00 мск. 

«Звонишь в регистратуру, а в ответ: ожидайте до 16.00. На вопрос, если не приедет врач, получаешь ответ: И что вы хотите от меня? Полный беспредел!» — поделилась опытом от обращения в больницу ростовчанка, добавив, что не пошла в медучреждение сама из-за самочувствия и риска заболеть еще больше. 

«Замечательно! Вчера вызвала врача детям — до сих пор ждём», — поддержала другая женщина. 

«И сидеть по полдня там в очереди? Спасибо, не надо», — заметил другой ростовчанин, сообщив, что не готов тратить время на посещение больниц, рискуя подхватить еще какую-то болезнь. 

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