«Звонишь в регистратуру, а в ответ: ожидайте до 16.00. На вопрос, если не приедет врач, получаешь ответ: И что вы хотите от меня? Полный беспредел!» — поделилась опытом от обращения в больницу ростовчанка, добавив, что не пошла в медучреждение сама из-за самочувствия и риска заболеть еще больше.