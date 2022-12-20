Бюджет Ростова-на-Дону на 2023 год принят в городской Думе

— Если говорить о доходной части бюджета, то она состоит из собственных налоговых и неналоговых доходов, которые составляют порядка 22,5 млрд рублей, а также из безвозмездных поступлений — это порядка 31,1 млрд рублей. Собственные доходы планируются с приростом на 16%. Это основной налог НДФЛ, он составит порядка 60%, налог на имущество — около 25%, и единый налог — порядка 12,5%. По безвозмездным поступлениям также бюджет планируется с приростом на 17%. По расходной части у нас превалирует принцип распределения средств по социальным направлениям. Так из 21 муниципальной программы, о которых говорилось ранее, семь муниципальных программ являются социально значимыми, и на их реализацию будет выделено порядка 37 млрд рублей. Это более 72% от всех расходных обязательств нашего бюджета, — отметил Игорь Климов.