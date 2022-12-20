Бюджет Ростова-на-Дону на 2023 год принят в городской Думе

Как пояснил председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджету, местным налоговым сборам Игорь Климов, в 2023 году у нас по доходной части планируется 52,5 млрд рублей — это доходная часть, и расходная часть — это 54,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит чуть более 2 млрд рублей. К 2024 году бюджет планируется бездефицитный, к 2025 году — это будет профицитный бюджет, порядка 220 млн рублей.
— Если говорить о доходной части бюджета, то она состоит из собственных налоговых и неналоговых доходов, которые составляют порядка 22,5 млрд рублей, а также из безвозмездных поступлений — это порядка 31,1 млрд рублей. Собственные доходы планируются с приростом на 16%. Это основной налог НДФЛ, он составит порядка 60%, налог на имущество — около 25%, и единый налог — порядка 12,5%. По безвозмездным поступлениям также бюджет планируется с приростом на 17%. По расходной части у нас превалирует принцип распределения средств по социальным направлениям. Так из 21 муниципальной программы, о которых говорилось ранее, семь муниципальных программ являются социально значимыми, и на их реализацию будет выделено порядка 37 млрд рублей. Это более 72% от всех расходных обязательств нашего бюджета, — отметил Игорь Климов.
Проще говоря, основная часть расходов городского бюджета коснется социального блока, куда можно отнести образование, культуру, молодежную политику и спорт. Однако помимо этого бюджетом предусмотрены расходные обязательства и на инфраструктурные проекты, такие как дорожное хозяйство и строительство.
— Если говорить о важных вехах, которые предусмотрены в бюджете, то к ним можно отнести дорожное строительство. Это очень важный аспект. У нас на сегодня предусмотрены средства на реализацию и реконструкцию улицы Вавилова. Продолжена работа по дороге к СНТ «Нефтяник», реконструкция проспекта Стачки, проспекта Нагибина с выходом на улицу Нариманова, а также улица Орбитальная. Очень много проектов которые сейчас находятся в работе, и вместе с их реализацией, будет разрабатываться проектно-сметная документация по новым проектам. На эти работы в бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей, — сообщил председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджету, местным налоговым сборам.
Немаловажным аспектом является и капитальное строительство. Продолжится работа по ремонту ЦГБ, водоотведению в поселке Александровка, а также строительство водоканализационного направления по №62 и №68 коллекторам.
Игорь Климов рассказал о запланированном переселении граждан. По его словам, в 2023 году планируется переселить из аварийного жилья порядка 65 семей. Кроме того, в бюджете предусмотрены средства и для департамента ЖКХ, которые пойдут на рекультивацию полигона ТБО. Эта сумма составит 1,1 млрд рублей.
Львиная доля расходов, как пояснил спикер, предусмотренных в бюджете на 2023 год, пойдет на образование. Она составит более 20 млрд рублей. Как отмечает Игорь Климов, строительство школ и детских садов в новом году продолжится, как и капитальный ремонт образовательных объектов.
— Буквально вчера нам дали информацию, что в бюджете предусмотрены средства на реализацию двух новых проектов. Это школа на 1200 мест в микрорайоне Суворовский и детский сад на 200 мест по улице Левобережная, — поделился председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджету, местным налогам и сборам.
Можно сказать, что социальные проекты, которые предусмотрены и федеральным и муниципальным законодательством будут точно выполнены, так как на сегодня они все обеспечены денежными средствами для их реализации.