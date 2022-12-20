Стало известно, что покупают россияне перед Новым годом

В то же время опросы в СМИ показали, что россияне меньше всего хотели бы получить в подарок на Новый год кружки, косметику, ювелирные изделия и кофейные наборы. Среди предпочтений россиян — деньги в подарок, билеты на культурные мероприятия либо путешествия.