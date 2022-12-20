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Стало известно, что покупают россияне перед Новым годом

Сегодня, 12:07
Фото: piqsels.com
Запасаясь подарками к предстоящему празднику, россияне чаще всего покупают на маркетплейсе кофейные наборы и кружки с новогодней символикой. Рост продаж данных покупок по сравнению с прошлым годом превысил 100%.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва», пресс-служба популярного маркетплейса Wildberries сообщила, что россияне также закупают столовые сервизы и постельное белье. Чуть менее популярны ювелирные украшения и кошельки, а также бытовая техника и смартфоны.

В то же время опросы в СМИ показали, что россияне меньше всего хотели бы получить в подарок на Новый год кружки, косметику, ювелирные изделия и кофейные наборы. Среди предпочтений россиян — деньги в подарок, билеты на культурные мероприятия либо путешествия.

#Общество
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