"Единая Россия" подвела итоги законодательной работы за год

В число ключевых направлений деятельности вошли поддержка участников спецоперации и их семей, увеличение расходов на социальные нужды и вопросы финансирования главных направлений народной программы партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что за участниками боевых действий сохранятся их рабочие места. Речь идет как о добровольцах, так и о мобилизованных гражданах. Также для военнослужащих ввели кредитные каникулы и защитили их выплаты от списаний по исполнительным производствам. Пени за жилищно-коммунальные услуги для этой категории граждан начислять не будут.
Все без исключения участники спецоперации получат статус ветерана боевых действия. При этом они могут рассчитывать на соответствующие льготы.
Турчак напомнил, что при планировании бюджета партия увеличила расходы, связанные с реализацией социально значимых задач. В частности, речь идет о поддержке сельских населенных пунктов, занятости, некоммерческих объединений, волонтерской деятельности. В бюджете зарезервированы и средства для поддержки молодых предпринимателей, а также для мероприятий народной программы партии.
По словам руководителя фракции ЕР Владимира Васильева, в 2022 году при поддержке партии было принято решение о поддержке семей с детьми 8 - 18 лет. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты. После этого с опережением были проиндексированы пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
Свыше 1500 предложений о поддержке экономики в условиях антироссийских санкций поступило от представителей партии в регионах. Из них 160 мер касаются поддержки промышленности и предпринимателей, а 80 будут реализованы внепланово в рамках государственных программ.
Турчак подчеркнул, что ключевым направлением работы партии в следующем году по-прежнему останется поддержка семей с детьми. Особое внимание будет уделено семьям, где есть дети-инвалиды. В числе прочих задач – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти, повышение качества и доступности образования и здравоохранения.
Сейчас партия работает над законопроектом о занятости. В документе впервые будет упоминаться термин «самозанятость». Предполагается, что ряд поправок нужно будет внести в трудовое законодательство РФ.
В заключение секретарь генсовета ЕР отметил, что в 2022 году главным событием стало присоединение к России четырех новых регионов. Турчак выразил благодарность всем участникам гуманитарной и наблюдательной миссии в Донбассе и на освобожденных территориях. Также он поблагодарил коллег из нижней палаты парламента за помощь бойцам, сказано на сайте партии ER.RU.
Народная программа позволила построить и реконструировать множество объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Ростовской области.
«Народная программа стала эффективным инструментом по улучшению качества жизни, в первую очередь в сельских территориях. Это хороший пример, когда люди подсказывают «Единой России» и органам власти, на чем необходимо сконцентрировать внимание. В итоге получается именно тот результат, которого ждут», - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
В частности, в Новошахтинске был реконструирован участок очистных сооружений «Водострой» Соколовского водохранилища. В поселке Реконструктор Аксайского района обустроили новый парк - на площади 1,2 га появились пешеходные зоны и места для отдыха, детская и спортивная площадки, уличное освещение. Также в рамках народной программы на Дону приведут в порядок около 125 почтовых отделений. Уже сейчас двери для посетителей открыла обновленная почта в Зимовниковском районе, благодаря чему сельчане получили доступ к широкому спектру услуг.
Отдельно программой предусмотрен капремонт школ: в Ростовской области по этому направлению определены 16 учебных заведений.
Представители «Единой России» вместе с жителями проводят мониторинг объектов, строящихся и ремонтируемых по народной программе.