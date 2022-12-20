"Единая Россия" подвела итоги законодательной работы за год

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что за участниками боевых действий сохранятся их рабочие места. Речь идет как о добровольцах, так и о мобилизованных гражданах. Также для военнослужащих ввели кредитные каникулы и защитили их выплаты от списаний по исполнительным производствам. Пени за жилищно-коммунальные услуги для этой категории граждан начислять не будут.