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Эксперт банка «Центр-инвест» назначена председателем комитета по устойчивому развитию

Вчера, 08:22
Фото: centrinvest.ru
Замначальника управления по работе с малым и средним бизнесом банка «Центр-инвест» Мария Христолюбова назначена главой комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

В комитет также вошли представители региональной ТПП, предпринимательства, некоммерческих организаций и учреждений образовательной отрасли. Региональный банк «Центр-инвест» на протяжении тридцати лет является флагманом устойчивого развития юга Российский Федерации, реализует и активно популяризирует среди клиентов компании ESG-принципы.

В текущем году банк «Центр-инвест» внедрил систему ESG-рейтингования малого и среднего бизнеса. Оно показывает уровень приверженности предприятия принципам устойчивого развития и оказывает влияние на процентную ставку по кредиту — чем он выше, тем ниже ставка. Таким образом, банк содействует повышению популярности ESG-бизнес-модели, делится собственным опытом и помогает клиентам внедрять новые технологии.

#Анна Петрова
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