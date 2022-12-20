Эксперт банка «Центр-инвест» назначена председателем комитета по устойчивому развитию

В текущем году банк «Центр-инвест» внедрил систему ESG-рейтингования малого и среднего бизнеса. Оно показывает уровень приверженности предприятия принципам устойчивого развития и оказывает влияние на процентную ставку по кредиту — чем он выше, тем ниже ставка. Таким образом, банк содействует повышению популярности ESG-бизнес-модели, делится собственным опытом и помогает клиентам внедрять новые технологии.