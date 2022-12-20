По словам собеседника, в Эмиратах ростовчан ждут другие чудеса. Здесь располагается самая высокая в мире башня «Бурдж-Халифа». Ростовчане увидят управляемое роботом, без человеческого экипажа, метро. Познакомятся с фантастической архитектурой, искусственными островами, садами в пустыне и многим другим. Тур в Эмираты для одного человека на шесть ночей начинается от 70 тысяч рублей.