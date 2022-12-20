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Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, не успевшим купить тур на Новый год

Сегодня, 15:09
Фото: Scarlet Sappho/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Что делать ростовчанам, не успевшим купить тур на Новый год
Ростовчанам, которые не успели заблаговременно приобрести тур на Новый год, не следует беспокоиться. Еще можно найти чудесные места для проведения праздника, как за границей, так и в России, сообщил RostovGazeta директор турагентства в Ростове Максим Гурин.

Для ростовчан, желающих за рубежом провести новогодние каникулы, еще есть возможность приобрести новогодние туры в Египет или ОАЭ. Однако следует поспешить.

И хотя в море за рубежом искупаться на Новый год, вероятнее всего, не получится из-за температуры воздуха до +25 градусов, во всех отелях есть бассейны с подогревом воды.

В Египте ростовчане познакомятся с древней историей страны, начиная с египетских пирамид и заканчивая древней столицей фараонов с множеством храмов, гробниц, сфинксов. Не оставит равнодушными ростовчан и потрясающий вид Красного моря с богатым и необыкновенно красивым подводным миром с коралловыми рифами. Правда, вылетать ростовчанам придется с аэропортов Сочи или Минеральных Вод. Стоимость такого тура составит порядка 90 тысяч рублей за двоих.

«Цены пока еще хорошие. В январе, на каникулы, скорее всего, стоимость подрастет. А с 9-10 января начнет постепенно снижаться», - отмечает Максим Гурин.

Фото: لا روسا/CC BY SA / wikimedia.org
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По словам собеседника, в Эмиратах ростовчан ждут другие чудеса. Здесь располагается самая высокая в мире башня «Бурдж-Халифа». Ростовчане увидят управляемое роботом, без человеческого экипажа, метро. Познакомятся с фантастической архитектурой, искусственными островами, садами в пустыне и многим другим. Тур в Эмираты для одного человека на шесть ночей начинается от 70 тысяч рублей.

Для проведения новогодних каникул есть множество вариантов отдыха и внутри России. Директор турагентства отмечает, что ростовчане могут выбрать автобусные туры в Кавминводы, Сочи, отправиться в горы.

«Маршрутов много, и они разные. Поэтому куда поехать на новогодние праздники, зависит от предпочтений человека», - резюмирует Максим Гурин.

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