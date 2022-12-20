Для ростовчан, желающих за рубежом провести новогодние каникулы, еще есть возможность приобрести новогодние туры в Египет или ОАЭ. Однако следует поспешить.
И хотя в море за рубежом искупаться на Новый год, вероятнее всего, не получится из-за температуры воздуха до +25 градусов, во всех отелях есть бассейны с подогревом воды.
В Египте ростовчане познакомятся с древней историей страны, начиная с египетских пирамид и заканчивая древней столицей фараонов с множеством храмов, гробниц, сфинксов. Не оставит равнодушными ростовчан и потрясающий вид Красного моря с богатым и необыкновенно красивым подводным миром с коралловыми рифами. Правда, вылетать ростовчанам придется с аэропортов Сочи или Минеральных Вод. Стоимость такого тура составит порядка 90 тысяч рублей за двоих.
«Цены пока еще хорошие. В январе, на каникулы, скорее всего, стоимость подрастет. А с 9-10 января начнет постепенно снижаться», - отмечает Максим Гурин.
По словам собеседника, в Эмиратах ростовчан ждут другие чудеса. Здесь располагается самая высокая в мире башня «Бурдж-Халифа». Ростовчане увидят управляемое роботом, без человеческого экипажа, метро. Познакомятся с фантастической архитектурой, искусственными островами, садами в пустыне и многим другим. Тур в Эмираты для одного человека на шесть ночей начинается от 70 тысяч рублей.
Для проведения новогодних каникул есть множество вариантов отдыха и внутри России. Директор турагентства отмечает, что ростовчане могут выбрать автобусные туры в Кавминводы, Сочи, отправиться в горы.
«Маршрутов много, и они разные. Поэтому куда поехать на новогодние праздники, зависит от предпочтений человека», - резюмирует Максим Гурин.
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