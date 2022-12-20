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Эксперт рассказал, какой урон может нанести экологии в Ростове новогодняя ночь

Сегодня, 11:41
Фото: Produnis/CC BY SA / wikimedia.org
Как празднование Нового года вредит экологии объяснил ростовский эксперт
После празднования Нового года объем свалок в Ростовской области может увеличиться до 20% из-за выброшенных елок, игрушек, гирлянд и несъеденных салатов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал эколог Дмитрий Брыканов.

Ростовский эколог считает, что одна новогодняя ночь наносит такой вред окружающей среде, на нейтрализацию которого потребуется несколько лет.

«Первыми на мусорку понесут елки. Но живые деревья можно отнести в зоопарк и, в конце концов, они разлагаются на органические вещества. А вот искусственные елки из пластика токсичны для почвы, они никогда не разложатся полностью. Искусственные елки и игрушки — это чрезвычайно трудноперерабатываемые отходы», — объясняет Дмитрий Брыканов.

Каждый год, по его словам, Ростовская область переживает буквально экологическую катастрофу.

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«После Нового года еще несколько месяцев на улицах можно увидеть обрывки мишуры и остатки хлопушек. Все это остается в почве, на деревьях и в виде частиц микропластика в воздухе», — рассказывает эколог.

Кроме того, огромную часть всего накопленного за новогодние каникулы мусора составят пищевые отходы.

«Около 7% мусора — это еда. В процессе разложения пища выделяет в воздух опасный газ — метан. В большой концентрации он вызывает удушье», — предупреждает Дмитрий Брыканов.

Обилие еды, по мнению эколога, способно привлечь полчища крыс даже в новые жилые комплексы Ростова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова намерены потратить на подарки к Новому году больше 16 тыс рублей.

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