Ростовский эколог считает, что одна новогодняя ночь наносит такой вред окружающей среде, на нейтрализацию которого потребуется несколько лет.
«Первыми на мусорку понесут елки. Но живые деревья можно отнести в зоопарк и, в конце концов, они разлагаются на органические вещества. А вот искусственные елки из пластика токсичны для почвы, они никогда не разложатся полностью. Искусственные елки и игрушки — это чрезвычайно трудноперерабатываемые отходы», — объясняет Дмитрий Брыканов.
Каждый год, по его словам, Ростовская область переживает буквально экологическую катастрофу.
«После Нового года еще несколько месяцев на улицах можно увидеть обрывки мишуры и остатки хлопушек. Все это остается в почве, на деревьях и в виде частиц микропластика в воздухе», — рассказывает эколог.
Кроме того, огромную часть всего накопленного за новогодние каникулы мусора составят пищевые отходы.
«Около 7% мусора — это еда. В процессе разложения пища выделяет в воздух опасный газ — метан. В большой концентрации он вызывает удушье», — предупреждает Дмитрий Брыканов.
Обилие еды, по мнению эколога, способно привлечь полчища крыс даже в новые жилые комплексы Ростова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростова намерены потратить на подарки к Новому году больше 16 тыс рублей.