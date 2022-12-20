«Первыми на мусорку понесут елки. Но живые деревья можно отнести в зоопарк и, в конце концов, они разлагаются на органические вещества. А вот искусственные елки из пластика токсичны для почвы, они никогда не разложатся полностью. Искусственные елки и игрушки — это чрезвычайно трудноперерабатываемые отходы», — объясняет Дмитрий Брыканов.