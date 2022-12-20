По словам собеседника, строительство водовода должно было начаться в 2023 году. Но оно уже началось. Для этого в зоне заказника, где камыши, выжигают территорию, корчуют деревья. И здесь у экологов возникает первый вопрос — будут ли произведены компенсационные высадки деревьев?