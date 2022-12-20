По словам собеседника, строительство водовода должно было начаться в 2023 году. Но оно уже началось. Для этого в зоне заказника, где камыши, выжигают территорию, корчуют деревья. И здесь у экологов возникает первый вопрос — будут ли произведены компенсационные высадки деревьев?
Однако основной проблемой, по словам экспертов, остается другой факт.
«Мы понимаем, как важно оперативно обеспечить жителей ДНР водой. Но это должно происходить комплексно. В частности, сперва необходимо решить вопрос с заполнением Дона. Мы видим, что Дон мелеет. Догадываетесь, что будет, когда кратно вырастет потребление воды из реки?» - отмечает Алексей Лебедев.
По словам экспертов, увеличение объемов потребления воды приведет к уменьшению притоков Дона, его обмелению и засолению Азовского моря, что повлияет на состав воды.
«Нельзя просто построить новый водовод и продолжать дальше делать вид, что ничего не происходит. Проблему надо решать комплексно. А сегодня получается, что мы решили подавать воду на соседнюю территорию, не разобравшись со своими проблемами», - резюмирует специалист.
В Минприроды Ростовской области затруднились на момент публикации прокомментировать ситуацию.
«Дон обмелевает по климатическим причинам. У нас же сейчас затяжной период маловодья. Оздоровление бассейна реки Дон проводится активно. Но информацию об этом предоставим только по официальному запросу», - подчеркнули в министерстве.
Редакция направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область рискует остаться без питьевой воды.