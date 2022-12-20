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Эксперт сообщил, к чему приведет строительство водовода в Ростовской области для ДНР

Сегодня, 12:50
Фото: Bureau of Reclamation/CC BY SA 2.0 / wikimedia.org
К чему приведет строительство водовода в Ростовской области для нужд ДНР — эксперт
Строительство водовода для обеспечения водой жителей ДНР может привести к серьезному ухудшению ситуации с питьевой водой в Ростовской области, сообщил RostovGazeta эколог общественной организации Алексей Лебедев.

По словам собеседника, строительство водовода должно было начаться в 2023 году. Но оно уже началось. Для этого в зоне заказника, где камыши, выжигают территорию, корчуют деревья. И здесь у экологов возникает первый вопрос — будут ли произведены компенсационные высадки деревьев?

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Однако основной проблемой, по словам экспертов, остается другой факт. 

«Мы понимаем, как важно оперативно обеспечить жителей ДНР водой. Но это должно происходить комплексно. В частности, сперва необходимо решить вопрос с заполнением Дона. Мы видим, что Дон мелеет. Догадываетесь, что будет, когда кратно вырастет потребление воды из реки?» - отмечает Алексей Лебедев.

По словам экспертов, увеличение объемов потребления воды приведет к уменьшению притоков Дона, его обмелению и засолению Азовского моря, что повлияет на состав воды. 

Фото: Евдокимов Алексей/CC B Y SA 3.0 / wikimedia.org
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«Нельзя просто построить новый водовод и продолжать дальше делать вид, что ничего не происходит. Проблему надо решать комплексно. А сегодня получается, что мы решили подавать воду на соседнюю территорию, не разобравшись со своими проблемами», - резюмирует специалист.

В Минприроды Ростовской области затруднились на момент публикации прокомментировать ситуацию.

«Дон обмелевает по климатическим причинам. У нас же сейчас затяжной период маловодья. Оздоровление бассейна реки Дон проводится активно. Но информацию об этом предоставим только по официальному запросу», - подчеркнули в министерстве.

Редакция направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область рискует остаться без питьевой воды. 

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