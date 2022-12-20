Эксперты: Борьба с фейками – вопрос национальной безопасности

В текущем году РФ столкнулась с самой массовой в истории информационной атакой. Как отметил Владимир Табак, генеральный директор АНО “Диалог Регионы” и АНО “Диалог”, свыше 60% интернет-пользователей сталкиваются с фейками не реже раза в неделю. К самым популярным относятся постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации.
Табак также подчеркнул: фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к коммуникационным каналам. Эксперт подчеркнул важность устранения фейков. В текущем году “Диалог” запустил фактчекинговую платформу “Лапша Медиа”, на которой представлена квалифицированная оценка фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, какие способы обеспечения информационной стабильности действуют на уровне региона. Глава субъекта запустил новый формат: каждый день он выходит в прямой эфир в социальных сетях и отвечает на 10 популярных вопросов граждан. Он отметил, что главное направление деятельности в кризисной ситуации – прямая коммуникация с населением.
По словам начальника Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, общество начало осознавать это явление и осторожнее взаимодействовать с фейковой информацией.
Как подчеркнула директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина, требуется включенность различных площадок и участников в своевременную отработку фейков и их понимание своей ответственности перед аудиторией.
Старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров считает, что на университете лежит большая ответственность перед обществом за предоставление информации. Для молодежи, как для важной аудитории, нужны форматы, которые повышают ее вовлеченность в деятельность по распознаванию фейков. Таковыми, например, стали шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательный контент в социальных сетях.