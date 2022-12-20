Эксперты: Борьба с фейками – вопрос национальной безопасности

Старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров считает, что на университете лежит большая ответственность перед обществом за предоставление информации. Для молодежи, как для важной аудитории, нужны форматы, которые повышают ее вовлеченность в деятельность по распознаванию фейков. Таковыми, например, стали шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательный контент в социальных сетях.