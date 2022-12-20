Так в среду, 21 декабря, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без существенных осадков. Только ранним утром и днем на севере области может выпасть снег и пройти мелкий дождь, однако в большинстве муниципалитетов утром на дорогах сохраняется гололедица, из-за чего стоит сохранять бдительность за рулем и строго соблюдать ПДД.