Так в среду, 21 декабря, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без существенных осадков. Только ранним утром и днем на севере области может выпасть снег и пройти мелкий дождь, однако в большинстве муниципалитетов утром на дорогах сохраняется гололедица, из-за чего стоит сохранять бдительность за рулем и строго соблюдать ПДД.
В среду ночью на севере региона ожидаются заморозки до -12 градусов, однако днем воздух прогреется до -2 до +4 градусов. Также будет дуть умеренный ветер скорость до 11 метров в секунду.
В последующие два дня погодные условия будут аналогичными, однако температура воздуха будет колебаться от -8 градусов ночью до +1 градуса днем, а в большинстве районов ожидаются небольшие снегопады.
Ранее синоптики предсказали похолодание до -16 градусов.