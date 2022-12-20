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Гололедицу и 12-градусные морозы прогнозируют в Ростовской области 21 декабря

Сегодня, 18:09
Фото: pxhere.com
В Ростовской области рассказали, какая погода ожидается с 21 по 23 декабря, об этом сообщили сотрудники СК УГМС.
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Погода

Так в среду, 21 декабря, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода без существенных осадков. Только ранним утром и днем на севере области может выпасть снег и пройти мелкий дождь, однако в большинстве муниципалитетов утром на дорогах сохраняется гололедица, из-за чего стоит сохранять бдительность за рулем и строго соблюдать ПДД. 

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В среду ночью на севере региона ожидаются заморозки до -12 градусов, однако днем воздух прогреется до -2 до +4 градусов. Также будет дуть умеренный ветер скорость до 11 метров в секунду. 

В последующие два дня погодные условия будут аналогичными, однако температура воздуха будет колебаться от -8 градусов ночью до +1 градуса днем, а в большинстве районов ожидаются небольшие снегопады. 

Ранее синоптики предсказали похолодание до -16 градусов.

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