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Константина Тихонова назначили новым главой Ленинского района Ростова

Сегодня, 08:53
Фото: rostov-gorod.ru
Константин Тихонов назначен новым главой Ленинского района Ростова
Председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию Ростова возглавит Ленинский район города, об этом стало известно на заседании Гордумы.

На заседании гордумы был избран новый глава администрации Ленинского района Ростова. Им стал 38-летний Константин Тихонов. За назначение чиновника на новую должность проголосовали 33 депутата, двое оказались против. Ранее в администрации Ростова он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания.

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Глава города Зинаида Неярохина пожелала Тихонову удачи на новом посту.

Напомним, должность главы Ленинского района Ростова стала вакантной в ноябре этого года. Тогдашний глава района Владимир Влазнев сам подал в отставку, однако о причинах своего решения не сообщил. После его ухода исполняющим обязанности главы Ленинского района стал Константин Тихонов.

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