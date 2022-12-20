Напомним, должность главы Ленинского района Ростова стала вакантной в ноябре этого года. Тогдашний глава района Владимир Влазнев сам подал в отставку, однако о причинах своего решения не сообщил. После его ухода исполняющим обязанности главы Ленинского района стал Константин Тихонов.