На заседании гордумы был избран новый глава администрации Ленинского района Ростова. Им стал 38-летний Константин Тихонов. За назначение чиновника на новую должность проголосовали 33 депутата, двое оказались против. Ранее в администрации Ростова он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания.
Глава города Зинаида Неярохина пожелала Тихонову удачи на новом посту.
Напомним, должность главы Ленинского района Ростова стала вакантной в ноябре этого года. Тогдашний глава района Владимир Влазнев сам подал в отставку, однако о причинах своего решения не сообщил. После его ухода исполняющим обязанности главы Ленинского района стал Константин Тихонов.