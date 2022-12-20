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Куда можно поехать на Новый год из Ростова-на-Дону

Сегодня, 11:29
Фото: Qypchak/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Куда можно поехать на Новый год из Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону не работает аэропорт Платов, поэтому для путешествий придется воспользоваться автомобильным или железнодорожным транспортом. Куда можно поехать на Новый год из донской столицы, в материале Rostovgazeta.

На выбор есть огромное количество направлений, все зависит от количества свободного времени и материального положения. При этом билеты на поезд нужно покупать заранее, так как их разбирают очень быстро.

Поехать на Новый год на Кавминводы

Для любителей природы, старинных объектов и санаториев Кавминводы станут идеальным вариантом. Посетить следует Пятигорск, Железноводск и Кисловодск.

Здесь есть терренкуры, парки, озера, бюветы с минеральной водой, памятники, старинные здания. И даже некрополь, который советуют посетить всем туристам, так как здесь похоронили большое количество известных людей. 

Если смотреть билеты в Кисловодск, то в среднем они стоят от двух тысяч до шести тысяч рублей. Аналогичная стоимость у направления в Минеральные Воды и Пятигорск.

Встретить Новый год в Сочи

Этот вариант подойдет тем, кто хочет отметить праздник возле моря. Здесь же есть огромное количество туристических мест, особенно после Олимпиады. 

Стоимость билета зависит от типа размещения. Можно доехать и за полторы тысячи рублей в плацкарте, а можно выбрать вариант за 28 тысяч рублей.

Встретить Новый год в Сочи
Фото: SKas/CC BY SA / wikimedia.org
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Но время в пути от этого не изменится - поездка продлится около 7-8 часов. Что касается жилья, то его много и подобрать вариант можно под любой бюджет.

Подробный материал о том, как провести Новый год в Сочи, читайте в материале Rostovgazeta.

Как встретить Новый год в Москве

Этот вариант довольно популярный среди жителей регионов. Ведь можно встретить Новый год вместе с огромной толпой на Красной площади, либо снять номер с красивым видом. 

Традиционно в центре будет работать каток, а возле него развернется ярмарка. Праздничные мероприятия пройдут и в других районах города, скучать не придется.

Что касается билетов на поезд из Ростова, то в среднем они начинаются от трех тысяч рублей за плацкарт и могут достигать 80 тысяч рублей - за люкс.

В пути придется провести от 15 часов. С жильем проблем возникнуть не должно, можно выбрать среди множества квартир, хостелов и гостиниц. 

Как встретить Новый год в Москве
Фото: Mos.ru/CC By SA 4.0

Встретить Новый год в Нижнем Новгороде

Старинный и очень красивый город, у которого есть собственный Кремль. Он обязателен к посещению для тех, кто его еще не видел. Здесь можно посмотреть:

  1. Вознесенский Печерский монастырь - это старинный и красивый комплекс;
  2. Канатная дорога - здесь есть отличная смотровая площадка и возможность добраться до города Бор;
  3. Верхне-Волжская набережная - отсюда можно любоваться Волгой и окрестностями города;
  4. Чкаловская лестница - это одна из визитных карточек города, она соединяет главные прогулочные улицы города;
  5. Улица Большая Покровская - это нижегородский Арбат, туристы могут увидеть старинные доходные дома и дворянские усадьбы. 

Добираться до этого города из Ростова-на-Дону придется долго - более суток. Но это стоит того.

Стоимость билетов на поезд начинается от 3,3 тысячи рублей. 

Встретить Новый год в Нижнем Новгороде
Фото: Алексей Трефилов/CC By SA 4.0 / wikimedia.org

Как встретить Новый год во Владивостоке

Если хочется встретить Новый год подальше, то можно рассмотреть вариант с Владивостоком. Но выезжать придется намного заранее, да и будет это не бюджетно. 

Стоимость начинается от 11 тысяч рублей и может достигать 50 тысяч рублей. Ехать придется почти семь дней. 

Если остаться на новогодние каникулы, то можно увидеть Корабельную набережную, набережную Цесаревича и Спортивной гавани. Необычные памятники и яркие граффити стоит посмотреть в квартале Миллионка.

На смотровой площадке на сопке Орлиное гнездо получится увидеть Владивосток с высоты птичьего полета. Для ценителей ярких впечатлений работает фуникулер. 

А через пролив Босфор Восточный протянулся длиннейший в мире вантовый мост. Равнодушными эти места не оставят никого.

Как встретить Новый год во Владивостоке
Фото: Andrei Shmatko/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org

Встретить Новый год в Иркутске

При наличии денег можно отправиться в Иркутск, но на поезде придется провести в пути более трех дней. Стоимость за билет варьируется от 8 тысяч до 15 тысяч рублей. 

Поэтому, чтобы встретить Новый год в этом городе, следует составлять планы заранее. 

В Иркутске можно посмотреть:

  1. Нижнюю набережную Ангары, которая считается самым живописным местом в городе;
  2. Собор Казанской Иконы Божьей Матери. Его считают шедевром архитектурного искусства;
  3. Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова;
  4. Прибайкальский национальный парк. Это охраняемая природная зона.

И это далеко не все, для туристов огромное количество мест, плюс красивая природа.

Встретить Новый год в Иркутске
Фото: Fanzuga/CC0 / wikimedia.org

Встретить Новый год в Великом Устюге

Согласно расписанию, поезда на родину Деда Мороза ездят довольно редко и с пересадкой. Остановку нужно будет сделать в Кирове. 

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В пути придется провести около трех суток, но это стоит того. В этом городе можно посмотреть:

  1. Вотчину Деда Мороза, которая находится в 13 километрах от города в окружении леса; 
  2. Дымковскую слободу - это исторический центр города;
  3. Соборное дворище - это большой комплекс исторических зданий в центре города;
  4.  Почту Деда Мороза.
Встретить Новый год в Великом Устюге
Фото: Светлана Глазкина/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org

И есть еще десятки интересных мест, которые стоит обязательно посетить.

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