На выбор есть огромное количество направлений, все зависит от количества свободного времени и материального положения. При этом билеты на поезд нужно покупать заранее, так как их разбирают очень быстро.
Для любителей природы, старинных объектов и санаториев Кавминводы станут идеальным вариантом. Посетить следует Пятигорск, Железноводск и Кисловодск.
Здесь есть терренкуры, парки, озера, бюветы с минеральной водой, памятники, старинные здания. И даже некрополь, который советуют посетить всем туристам, так как здесь похоронили большое количество известных людей.
Если смотреть билеты в Кисловодск, то в среднем они стоят от двух тысяч до шести тысяч рублей. Аналогичная стоимость у направления в Минеральные Воды и Пятигорск.
Этот вариант подойдет тем, кто хочет отметить праздник возле моря. Здесь же есть огромное количество туристических мест, особенно после Олимпиады.
Стоимость билета зависит от типа размещения. Можно доехать и за полторы тысячи рублей в плацкарте, а можно выбрать вариант за 28 тысяч рублей.
Но время в пути от этого не изменится - поездка продлится около 7-8 часов. Что касается жилья, то его много и подобрать вариант можно под любой бюджет.
Подробный материал о том, как провести Новый год в Сочи, читайте в материале Rostovgazeta.
Этот вариант довольно популярный среди жителей регионов. Ведь можно встретить Новый год вместе с огромной толпой на Красной площади, либо снять номер с красивым видом.
Традиционно в центре будет работать каток, а возле него развернется ярмарка. Праздничные мероприятия пройдут и в других районах города, скучать не придется.
Что касается билетов на поезд из Ростова, то в среднем они начинаются от трех тысяч рублей за плацкарт и могут достигать 80 тысяч рублей - за люкс.
В пути придется провести от 15 часов. С жильем проблем возникнуть не должно, можно выбрать среди множества квартир, хостелов и гостиниц.
Старинный и очень красивый город, у которого есть собственный Кремль. Он обязателен к посещению для тех, кто его еще не видел. Здесь можно посмотреть:
Добираться до этого города из Ростова-на-Дону придется долго - более суток. Но это стоит того.
Стоимость билетов на поезд начинается от 3,3 тысячи рублей.
Если хочется встретить Новый год подальше, то можно рассмотреть вариант с Владивостоком. Но выезжать придется намного заранее, да и будет это не бюджетно.
Стоимость начинается от 11 тысяч рублей и может достигать 50 тысяч рублей. Ехать придется почти семь дней.
Если остаться на новогодние каникулы, то можно увидеть Корабельную набережную, набережную Цесаревича и Спортивной гавани. Необычные памятники и яркие граффити стоит посмотреть в квартале Миллионка.
На смотровой площадке на сопке Орлиное гнездо получится увидеть Владивосток с высоты птичьего полета. Для ценителей ярких впечатлений работает фуникулер.
А через пролив Босфор Восточный протянулся длиннейший в мире вантовый мост. Равнодушными эти места не оставят никого.
При наличии денег можно отправиться в Иркутск, но на поезде придется провести в пути более трех дней. Стоимость за билет варьируется от 8 тысяч до 15 тысяч рублей.
Поэтому, чтобы встретить Новый год в этом городе, следует составлять планы заранее.
В Иркутске можно посмотреть:
И это далеко не все, для туристов огромное количество мест, плюс красивая природа.
Согласно расписанию, поезда на родину Деда Мороза ездят довольно редко и с пересадкой. Остановку нужно будет сделать в Кирове.
В пути придется провести около трех суток, но это стоит того. В этом городе можно посмотреть:
И есть еще десятки интересных мест, которые стоит обязательно посетить.