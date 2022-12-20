В пресс-службе сообщили, что дончанка обратилась в Октябрьский районный суд Ростовской области, чтобы получить материальный ущерб от владелицы овец, отара которых уничтожила ее огород.
В своем иске женщина сообщила, что берет землю в аренду, чтобы выращивать овощи. Однако этим летом на участок проникли оставленные без присмотра овцы, которые не только порвали ограждение, но также вытоптали и уничтожили посадки картофеля, моркови, лука с перцем и чесноком, а также тысячу томатных кустов.
Ответчица пыталась отрицать роковую роль своих овец в гибели урожая истицы, однако свидетели заявили, что именно ее овцы проникли на территорию и испортили томатные кусты.
В итоге иск был удовлетворен, а ответчице придется заплатить более 128,1 тысячи рублей за ненадлежащее содержание своих 80 овец. Решение пока не вступило в законную силу.
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