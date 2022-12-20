В своем иске женщина сообщила, что берет землю в аренду, чтобы выращивать овощи. Однако этим летом на участок проникли оставленные без присмотра овцы, которые не только порвали ограждение, но также вытоптали и уничтожили посадки картофеля, моркови, лука с перцем и чесноком, а также тысячу томатных кустов.