Москва возглавила список лучших работодателей в сегменте госсектора

Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая, выступая на HR-форуме РБК в 2022 году, прокомментировала возросший интерес соискателей к структурам госсектора. Она пояснила, что специалистам важны надежность карьеры и уверенность в профессиональном росте. Требования кандидатов к зарплате только на первый взгляд кажутся главными. На самом деле соискателей часто волнуют такие ценности, как устойчивость и гарантии занятости в условиях стресса и неопределенности.