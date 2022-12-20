Москва возглавила список лучших работодателей в сегменте госсектора

Оно предлагает программы развития для технологических компаний на разных стадиях, а также содействует внедрению новейших технологий в столичном мегаполисе. Об этом информирует rbc.ru.
Перечень составили в рамках общего рейтинга работодателей с участием ведущих российских компаний из РБК 500. В 2022 году авторы в первый раз уделили отдельное внимание структурам из государственного сектора. Главными критериями оценки оказались условия труда (средняя зарплата, возможность для обучения и карьерного роста), деловая репутация, надежность и социальная ответственность. К последнему относится участие в благотворительных акциях и кампаниях по сохранению экологии.
Начальник аналитической группы «РБК Исследования рынков», соавтор рейтинга Сергей Хитров пояснил, что госсектор привлекает профессионалов тем, что дает шанс принять участие в крупных и социально важных проектах. В текущем году с учетом новых обстоятельств интерес к государственным структурам в России заметно вырос.
Эксперты отметили кратное увеличение спроса на трудоустройство в данном секторе. Все благодаря трансформации, происходящей сегодня во множестве государственных структур, которые все чаще работают более гибко и оперативно - уровень бюрократии, присущий этому сегменту, снижается. В первую очередь соответствующая трансформация видна в московских организациях.
Аналогичного мнения придерживается заместитель директора центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин.
По его словам, государство превращается в серьезного конкурента на рынке труда для IT-специалистов и должно создавать условия для привлечения профессионалов наравне с такими же крупными работодателями, с IT-компаниями.
Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая, выступая на HR-форуме РБК в 2022 году, прокомментировала возросший интерес соискателей к структурам госсектора. Она пояснила, что специалистам важны надежность карьеры и уверенность в профессиональном росте. Требования кандидатов к зарплате только на первый взгляд кажутся главными. На самом деле соискателей часто волнуют такие ценности, как устойчивость и гарантии занятости в условиях стресса и неопределенности.