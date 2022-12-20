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Мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове

Сегодня, 08:04
Фото: Mark Coatsworth/GNU / wikimedia.org
Мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове
Грабителю удалось украсть 20 тысяч рублей в магазине «Моя музыка» в Ростове, сообщили в соцсетях.

Неизвестный мужчина совершил нападение на магазин «Моя музыка» в Ростове. Грабитель, обмотанный в черный шарф, ворвался в здание около 21.00 мск. Под угрозой убийства он потребовал кассира отдать ему все деньги. Сумма награбленного составила всего лишь 20 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник скрылся.

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Telegram-канал «Че по Ростову?» писал, что в Ворошиловском районе Ростова после ограбления был объявлен план «Квадрат».

Однако официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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