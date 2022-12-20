Мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове

Неизвестный мужчина совершил нападение на магазин «Моя музыка» в Ростове. Грабитель, обмотанный в черный шарф, ворвался в здание около 21.00 мск. Под угрозой убийства он потребовал кассира отдать ему все деньги. Сумма награбленного составила всего лишь 20 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник скрылся.