Мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове

Неизвестный мужчина совершил нападение на магазин «Моя музыка» в Ростове. Грабитель, обмотанный в черный шарф, ворвался в здание около 21.00 мск. Под угрозой убийства он потребовал кассира отдать ему все деньги. Сумма награбленного составила всего лишь 20 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник скрылся.
Telegram-канал «Че по Ростову?» писал, что в Ворошиловском районе Ростова после ограбления был объявлен план «Квадрат».
Однако официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее в центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов.