Во вторник, 20 декабря, в Telegram-каналах появилось видео с украшенной к празднику «семёркой». Владелец ВАЗ-2107 обтянул весь кузов автомобиля сеткой из разноцветных гирлянд, что придало «семёрке» сходство с новогодней елкой.
Ростовчане оценили украшение автомобиля, однако заметили, что вряд ли эта красота останется на «семёрке» надолго. Да и предположили, что видео снято в Краснодаре, хотя номера на автомобиле — ростовские.
«Гаишники остановят и заставят снять красоту. Красиво, и настроение поднимает», — посочувствовали горожане.
«По Западному лет пять назад тип на велосипеде катал, велик был гирляндой обмотан», — поделились воспоминаниями ростовчане.
И пока в Таганроге радуются праздничному украшению улиц умелыми горожанами, в Ростове жители призывают спалить скандальную елку на Западном жилом массиве, которая испортила гостям парка Плевен новогоднее настроение.