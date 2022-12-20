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Новый год на колесах: в Таганроге водитель обтянул ВАЗ-2107 праздничными гирляндами

Сегодня, 12:33
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
В Таганроге на улицах города сняли на видео новогоднюю «семёрку» в гирляндах

В Таганроге на улицах города сняли на видео новогоднюю «семёрку» в гирляндах

В Таганроге очевидцы сняли на видео автомобиль «ВАЗ-2107», подготовленный к Новому году, кадры появились в соцсетях.

Во вторник, 20 декабря, в Telegram-каналах появилось видео с украшенной к празднику «семёркой». Владелец ВАЗ-2107 обтянул весь кузов автомобиля сеткой из разноцветных гирлянд, что придало «семёрке» сходство с новогодней елкой. 

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Видео: ТГ канал "Это Ростов!"

Ростовчане оценили украшение автомобиля, однако заметили, что вряд ли эта красота останется на «семёрке» надолго. Да и предположили, что видео снято в Краснодаре, хотя номера на автомобиле — ростовские. 

«Гаишники остановят и заставят снять красоту. Красиво, и настроение поднимает», — посочувствовали горожане.

«По Западному лет пять назад тип на велосипеде катал, велик был гирляндой обмотан», — поделились воспоминаниями ростовчане.

И пока в Таганроге радуются праздничному украшению улиц умелыми горожанами, в Ростове жители призывают спалить скандальную елку на Западном жилом массиве, которая испортила гостям парка Плевен новогоднее настроение. 

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