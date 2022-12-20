По словам собеседницы, большинство ростовчанок хотят похудеть лишь с одной целью — эстетической. И лишь единицы задумываются о своем здоровье. Это случается в основном только тогда, когда врачи настаивают на необходимости сбросить килограммы для улучшения качества жизни.
«Как избыток, так и дефицит лишнего веса являются предвестниками и провокаторами ряда различных заболеваний. Поэтому к выбору способа для сброса веса надо подходить с умом», - отмечает Анна Инглассес.
Нутрициолог подчеркивает, что сбросить вес в оставшиеся до Нового года дни без ущерба здоровью уже не получится. Однако, если скорректировать питание, то можно убрать отечность. Это даст отличный результат — уберет несколько сантиметров в талии и несколько сотен граммов на весах, что тоже будет заметно.
«Питание «почистить» не сложно. Достаточно убрать из своего рациона белый сахар, пшеничную муку высшего сорта и продукты с использованием гидрогенезированных жиров», - рекомендует эксперт.
Одновременно, по ее словам, в рацион надо ввести больше овощей и фруктов. В данном случае, могут быть сезонные - морковь, капуста, яблоки, мандарины и многие другие.
«Не следует забывать и о качественных белках в виде мяса, рыбы, птицы. Не исключать медленные углеводы — крупы, пасты из твердых сортов пшеницы. А также пить больше чистой воды вместо привычного чая и кофе. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за три часа до сна», — советует Анна Инглассес.
Нутрициолог уверенна, что уже через пару дней такого питания, человек заметит первые улучшения в своем внешнем виде.
А голодать — категорически недопустимо. Это самая большая ошибка у желающих сбросить вес.
«Многим кажется, что только чувство голода способствует снижению веса. Но это не так. Ведь то, что человек успеет сбросить до очередного срыва из-за голода, очень скоро вернется снова. А иногда и в двойном объеме», — объясняет собеседница.
Сбрасывать вес на правильном питании, по ее словам, гораздо проще, чем пытаться сидеть на всевозможных диетах.
«На правильном питании без вреда для здоровья можно скинуть от двух килограммов за месяц в зависимости от изначального веса. Да и страдать от чувства голода не придется. Ведь в основе „ПП“ нет ограничений, а есть лишь выбор блюд в сторону здоровой и не менее вкусной еды», — резюмирует Анна.
Ранее RostovGazeta выясняла, в каких количествах надо употреблять сезонные фрукты.