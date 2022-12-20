«На правильном питании без вреда для здоровья можно скинуть от двух килограммов за месяц в зависимости от изначального веса. Да и страдать от чувства голода не придется. Ведь в основе „ПП“ нет ограничений, а есть лишь выбор блюд в сторону здоровой и не менее вкусной еды», — резюмирует Анна.