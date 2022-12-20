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Обвинившую четырех мужчин в групповом изнасиловании осудили в Ростовской области

Сегодня, 14:16
Фото: unsplash.com
Обвинившую четырех мужчин в групповом изнасиловании осудили в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор в отношении Виктории Курдюковой, которая пыталась посадить в тюрьму четырех невиновных человек, сообщили в региональной прокуратуре.

В октябре обвиняемая написала заявление на четырех человек.  Она заявила, что подверглась сексуальному насилию. 

Проведенная проверка показала, что Курдюкова врет и никто ее не трогал. Тогда она сама стала фигуранткой уголовного дела. 

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«Во время суда обвиняемая признала вину и раскаялась в случившемся. Она раскрыла подробные детали совершения преступления», — сказано в сообщении.

Азовский городской суд приговорил обвиняемую к году заключения условно. До этого она уже была осуждена за аналогичное преступление, тогда ее оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре.

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