В октябре обвиняемая написала заявление на четырех человек. Она заявила, что подверглась сексуальному насилию.
Проведенная проверка показала, что Курдюкова врет и никто ее не трогал. Тогда она сама стала фигуранткой уголовного дела.
«Во время суда обвиняемая признала вину и раскаялась в случившемся. Она раскрыла подробные детали совершения преступления», — сказано в сообщении.
Азовский городской суд приговорил обвиняемую к году заключения условно. До этого она уже была осуждена за аналогичное преступление, тогда ее оштрафовали на 8 тысяч рублей.
Двух насильников и двух убийц задержали в Ростове-на-Дону в ноябре.