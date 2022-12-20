Эти меры позволят повысить безопасность на этой улице. С 21 декабря нельзя будет набирать скорость более чем 40 километров в час.
Речь идет об улице Волкова в районе строения №8 за 50 метров до и после перехода. Это не единственные ограничения, которые вводят в городе.
Так, в Ростове закроют проезд в центре из-за еврейского праздника Хануки 25 декабря. Где именно нельзя будет проехать, читайте в материале RostovGazeta.
До этого в донской столице рассказали, на каких улицах продлили ограничения проезда до июля 2023 года.