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Ограничение скорости введут на Волкова в Ростове-на-Дону с 21 декабря

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI
Ограничение скорости введут на Волкова в Ростове-на-Дону с 21 декабря
В Ростове-на-Дону введут ограничения скорости для автомобилистов в части улицы Волкова, сообщили в городской администрации.

Эти меры позволят повысить безопасность на этой улице. С 21 декабря нельзя будет набирать скорость более чем 40 километров в час. 

Речь идет об улице Волкова в районе строения №8 за 50 метров до и после перехода. Это не единственные ограничения, которые вводят в городе.

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Так, в Ростове закроют проезд в центре из-за еврейского праздника Хануки 25 декабря. Где именно нельзя будет проехать, читайте в материале RostovGazeta. 

До этого в донской столице рассказали, на каких улицах продлили ограничения проезда до июля 2023 года. 

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