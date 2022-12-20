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Похолодание до -16 градусов ожидается в Ростовской области с 20 декабря

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
В Ростовской области во вторник, 20 декабря, может резко похолодать до минус 16 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Такая погода может установиться в утреннее время, днем температура будет составлять около минус четырех градусов. На дорогах может появиться гололед и выпадет снег.

Осадки будут сохраняться также в среду и четверг, 21 и 22 числа. В ночное время на регион может опуститься туман.

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Есть вероятность, что усилится ветер, поэтому нужно быть осторожными. Лучше всего в это время не подходить к деревьям. 

Дороги в это время могут стать скользкими.

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь. 

 

 

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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