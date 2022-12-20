Такая погода может установиться в утреннее время, днем температура будет составлять около минус четырех градусов. На дорогах может появиться гололед и выпадет снег.
Осадки будут сохраняться также в среду и четверг, 21 и 22 числа. В ночное время на регион может опуститься туман.
Есть вероятность, что усилится ветер, поэтому нужно быть осторожными. Лучше всего в это время не подходить к деревьям.
Дороги в это время могут стать скользкими.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.