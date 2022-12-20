Всего для этих целей планируется задействовать 3,5 тысячи человек, в том числе дружинников. Источник рассказал 161.pу, что сейчас не хватает людей для патрулирования.
«Следить за порядком будут даже сотрудники высшего аппарата полицейского главка. Также привлекут представителей ОМОНа», — говорится в публикации.
Отмечается, что в период праздников появятся дополнительные наряды полиции. Их можно будет встретить в общественных местах.
Напомним, что в новогодние праздники запланированы более тысячи различных мероприятий, 50 из них выпадают на 31 декабря.