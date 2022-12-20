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Полиция в Ростове-на-Дону усилит патрулирование практически полным личным составом

Сегодня, 14:38
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Полиция в Ростове-на-Дону усилит свои патрулирования практически всем личным составом
В Ростове-на-Дону в период новогодних праздников полиция и Росгвардия перейдут на усиленный режим работы.

Всего для этих целей планируется задействовать 3,5 тысячи человек, в том числе дружинников. Источник рассказал 161.pу, что сейчас не хватает людей для патрулирования.

«Следить за порядком будут даже сотрудники высшего аппарата полицейского главка. Также привлекут представителей ОМОНа», — говорится в публикации.

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Отмечается, что в период праздников появятся дополнительные наряды полиции. Их можно будет встретить в общественных местах. 

Напомним, что в новогодние праздники запланированы более тысячи различных мероприятий, 50 из них выпадают на 31 декабря. 

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