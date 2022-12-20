«Я бы не сказал, что курс валют стремительно растет. Этот вопрос системный. Дело в том, что сейчас конец финансового года. Наполняемость бюджета достаточно серьезная — поступили налоги. В этой связи Центральный Банк восстанавливает валютные резервы. Они выходят на валютный рынок. Валюта приобретается, отсюда возникает повышение спроса и скачки цены», - отмечает Артур Хачатрян.