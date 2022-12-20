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Профессор рассказал, что ростовчанам делать с валютой, чтобы не прогореть

Сегодня, 08:58
Фото: Luis Javier Modino Martinez[/CC BY SA 2.0 / wikimedia.org
Профессор рассказал, что ростовчанам делать с валютой, чтобы не прогореть
Любые валютные операции ростовчан с целью получения дохода, в конце года неуместны, сообщил RostovGazeta экономист, действительный член Академии военных наук, доктор наук, профессор Артур Хачатрян.

Обыватели обратили внимание на тот факт, что доллар и евро сейчас растут семимильными темпами. Людям интересно, какова вероятность заработать на разнице курса валют. Что делать: покупать или продавать доллары и евро? Ответ очевиден: эксперт советует не торопиться и ничего не предпринимать.

«Я бы не сказал, что курс валют стремительно растет. Этот вопрос системный. Дело в том, что сейчас конец финансового года. Наполняемость бюджета достаточно серьезная — поступили налоги. В этой связи Центральный Банк восстанавливает валютные резервы. Они выходят на валютный рынок. Валюта приобретается, отсюда возникает повышение спроса и скачки цены», - отмечает Артур Хачатрян.

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Профессор полагает, что курс валют сейчас находится на пике, поэтому приобретать доллары и евро нет никакой целесообразности. Однако и продавать их тоже не следует. По его словам, скачки настолько незначительные, что разница при операциях купли-продажи может быть попросту съедена банком.

«Есть еще одно обстоятельство — цены на нефть, которые потихоньку падают. Когда цена на нефть падает, курс валют несколько возрастает для того, чтобы восстановить рублевые суммы. Этот период лучше переждать», - рекомендует собеседник.

 

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Дальнейший вектор движения валют покажут первые два месяца нового года — январь и февраль. Если будет понижение или повышение стоимости, то они, по словам спикера, скорее всего, будут незначительными.

«Вопрос в другом — найдет ли сбыт нефтяной сектор. Если найдет, то цена доллара и евро несколько снизится», - резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, где и как в Ростове можно купить наличные доллары. 

Где и как можно купить наличные доллары в Ростове-на-Дону
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