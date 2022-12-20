rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Родителей не пустят детские утренники в Ростовской области перед Новым годом

Сегодня, 07:18
Фото: Ulrich Lange/CC By SA 3.0 / wikimedia.org
Родителей не пустят на часть детских утренников в Ростовской области в декабре
В Ростовской области введут ограничения на проведение детских утренников, сообщили в Минобразования региона.

В регионе фиксируется резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но отменять из-за этого детские праздники не будут. Однако ограничения все же введут.

Утренники организуют в каждом классе и группе отдельно. Особое внимание уделят дезинфекции помещений.

В Ростовской области больным ОРВИ советуют отказаться от употребления алкоголя
Узнать подробнее

Директора школьных и дошкольных учреждений сами будут решать, как организовать праздник. По информации Dоnnews, в некоторых школах родителей не пустят на мероприятия.

Ранее в Ростовской области больным ОРВИ посоветовали отказаться от употребления алкоголя.

 

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону начали продавать новогодние деревья из страны НАТО с 12 декабря
Сегодня, 05:34
Отсрочку от уплаты арендной платы получили мобилизованные из Ростовской области
Сегодня, 05:21
Стало известно, как убивали полицейского в Ростовской области
Сегодня, 05:10
«Случайные связи»: кто зарабатывает на госзакупках в медицине Ростовской области
Сегодня, 04:12
Врач объяснил, почему в Ростовской области приостановили вакцинацию от гриппа
Сегодня, 03:27
На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно
Вчера, 06:50