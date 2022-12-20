В регионе фиксируется резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но отменять из-за этого детские праздники не будут. Однако ограничения все же введут.
Утренники организуют в каждом классе и группе отдельно. Особое внимание уделят дезинфекции помещений.
Директора школьных и дошкольных учреждений сами будут решать, как организовать праздник. По информации Dоnnews, в некоторых школах родителей не пустят на мероприятия.
Ранее в Ростовской области больным ОРВИ посоветовали отказаться от употребления алкоголя.