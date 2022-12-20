Ростовчане «серебряного возраста» могут бесплатно улучшить свое самочувствие

Ценно то, что техника, интенсивность и продолжительность занятий в северной ходьбе всегда могут быть адаптированы под конкретные нужды определенного человека. В рамках проекта «Северная ходьба - путь к здоровой жизни» предусмотрено функциональное тестирование занимающихся на начальном этапе, в середине и на завершающем этапе занятий, что позволит отследить динамику физических качеств участников. Узнать место и время проведения тренировок можно в группе Донской Федерации северной ходьбы в сообществе ВКонтакте.