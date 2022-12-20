Ростовчане «серебряного возраста» могут бесплатно улучшить свое самочувствие

Напомним, северная ходьба - это вид физической активности, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Самый большой положительный эффект от занятий ею – повышение энергозатрат по сравнению с обычной ходьбой на 37%. В ходе клинических исследований физиологов было доказано, что за 10-12 недель регулярных занятий функциональные возможности людей, ведущих малоподвижный образ жизни, возрастают на 22%.
Популяризацией северной ходьбы в нашем регионе занимается Донская Федерация северной ходьбы. В мае, на базе велобеговой трассы «Горный манеж» в Суворовском жилом районе и при поддержке застройщика, «ВКБ-Новостройки», Федерация провела первый фестиваль северной ходьбы «Нордик-Дон», который собрал больше сотни участников. Кроме того, раз в месяц бесплатно проводятся уроки для всех желающих.
Затем этот опыт решили распространить на другие районы города. В августе 2022 г. Федерация стала победителем регионального конкурса на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». С октября 2022 г. до начала апреля 2023 г. в рамках проекта «Северная ходьба – путь к здоровой жизни» предусмотрены регулярные тренировки по северной ходьбе для ростовчан «серебряного возраста» в разных районах Ростова-на-Дону.
- Бодрые и активные, всегда в хорошем настроении. Язык не поворачивается назвать занимающихся пенсионерами, для нас они мальчики и девочки» - рассказывает координатор проекта «Северная ходьба – путь к здоровой жизни» Татьяна Джанелидзе. Работая над концепцией проекта, мы отталкивались от распространенных проблем возрастных граждан: малоподвижный образ жизни и как следствие - прогрессирование возрастных заболеваний; низкий материальный уровень, ограничивающий посещение платных секций по физической культуре и уменьшение социальных контактов. А северная ходьба, как безопасный, доступный и эффективный вид физической активности позволяет значительно компенсировать вышеназванные проблемы.
Ценно то, что техника, интенсивность и продолжительность занятий в северной ходьбе всегда могут быть адаптированы под конкретные нужды определенного человека. В рамках проекта «Северная ходьба - путь к здоровой жизни» предусмотрено функциональное тестирование занимающихся на начальном этапе, в середине и на завершающем этапе занятий, что позволит отследить динамику физических качеств участников. Узнать место и время проведения тренировок можно в группе Донской Федерации северной ходьбы в сообществе ВКонтакте.