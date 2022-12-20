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Ростовский аграрий предрек значительный скачок цен на овощи и сахар в 2023 году

Сегодня, 20:20
Фото: https://ru.freepik.com/
В Ростовской области подорожают свекла и кукуруза из-за роста цен на посевные материалы в 2023 году, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал фермер из Ростовской области Александр Михайличенко.

Эксперт отметил, что в 2022 году донские аграрии столкнулись с техническими проблемами: в продажу из-за санкций не поступали детали для сельскохозяйственной техники, удобрения, семена.

«Мы много лет работали с импортными поставками и этом году в какой-то момент резко все оборвалось, трудно было в тех условиях быстро найти замену. К новому году уже подыскали отечественные аналоги, но они дороже», - объяснил Александр Михайличенко.

По мнению фермера, с 2023 года в Ростовской области на 5-7% вырастет стоимость кукурузы, сахарной свеклы и льна.

«Для этих культур нужна хорошо подготовленная почва, специальные удобрения, и, самое главное, техника для уборки. Удобрения мы покупаем сейчас дороже, чем были закуплены для прошлогодней посадки. А с техникой труднее: она, по большей части, импортная. Износ у нее быстрый, потому что она то работает сутками, то месяцами стоит», - отмечает Александр Михайличенко.

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Он добавил, что переход на полностью отечественную сельскохозяйственную технику у ростовских аграриев может занять несколько лет.

«В 2022 году российский агропром решил начать работу с отечественными семенами. Но пока их не так много и кое-какие сорта можно покупать только заграницей. Вероятно от их выращивания придется в ближайшее время отказаться. Рассадим запасы, которые, скорее всего, взойдут в меньшем объеме уже. Точно сократятся посевные площади кукурузы и подсолнечника, но не сильно, до 5%», - рассказал фермер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что технологический рывок – ключевая причина рекордного урожая зерна в стране.

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