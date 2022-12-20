«В 2022 году российский агропром решил начать работу с отечественными семенами. Но пока их не так много и кое-какие сорта можно покупать только заграницей. Вероятно от их выращивания придется в ближайшее время отказаться. Рассадим запасы, которые, скорее всего, взойдут в меньшем объеме уже. Точно сократятся посевные площади кукурузы и подсолнечника, но не сильно, до 5%», - рассказал фермер.