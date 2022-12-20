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Семьи мобилизованных в Ростове-на-Дону более 300 раз обратились за помощью

Сегодня, 09:02
Фото: mil.ru/CC BY 4.0
Семьи мобилизованных в Ростове-на-Дону более 300 раз обратились за помощью
В Ростове-на-Дону возобновил работу муниципальный штаб волонтерский помощи для взаимодействиям с семьями мобилизованных, сообщила глава города Зинаида Неярохина.

Штаб начал работу по поручению губернатора Василия Голубева. Активисты находятся в постоянном контакте с людьми.

За это время обработали 353 заявки на оказание помощи. Люди обращались сразу по нескольким вопросам.

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В том числе семьи интересовали выплаты, устройство в детсады. Также обращались по вопросам проведения ремонта и получения медпомощи.

К этой работе подключились бизнесмены, благотворительные фонды и управляющие компании. Неярохина уточнила, что всего в городе мобилизовали более тысячи человек. 

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