Штаб начал работу по поручению губернатора Василия Голубева. Активисты находятся в постоянном контакте с людьми.
За это время обработали 353 заявки на оказание помощи. Люди обращались сразу по нескольким вопросам.
В том числе семьи интересовали выплаты, устройство в детсады. Также обращались по вопросам проведения ремонта и получения медпомощи.
К этой работе подключились бизнесмены, благотворительные фонды и управляющие компании. Неярохина уточнила, что всего в городе мобилизовали более тысячи человек.
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