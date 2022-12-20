Для сравнения, в 2021 году расходы на закупки Минздрава составили более 10 миллиардов рублей. Кто же регулярно осваивает деньги донского министерства, и какие нарушения выявлены в госзакупках — выяснил корреспондент RostovGazeta.
По данным системы «Спарк-Маркер», в 633-х закупках донского Минздрава за 2022 год, организованных конкурентным способом, торговые процедуры были проведены лишь с одним участником торга. Сумма этих контрактов составила 4,9 миллиарда рублей.
В их числе — приобретение в декабре вакцин от гриппа (более 26,6 тысячи доз) на сумму свыше 4,8 миллиона рублей. Единственным участником и победителем этого тендера стало ООО «Глобус-Фармация». Индикатор «Спарк-Маркера» отметил данную торговую процедуру тремя индикаторами. Единственный участник закупки, организованной конкурентным способом, оказался субъектом малого предпринимательства. Торг был проведен без снижения цены.
Система «Спарк-Маркер» зафиксировала, что практически во всех закупках донского Минздрава, в которых принимала участие компания «Глобус-Фармация» — компания оказывалась единственным участником торга.
На 2023 год, по данным «Спарк-Маркера», компания заключила уже 46 контрактов с муниципальными медучреждениями Ростова и области на сумму более 31,6 миллиона рублей.
В лидерах по объемам закупок услуг «Глобус-Фармации» — городские больницы № 6, № 4, № 20 в Ростове и ГБСМП. Контракты компании на 2023 год также отмечены двумя индикаторами: «Глобус-Фармация» оказалась единственным участником закупки, и не предлагала снижения цены.
Диаметрально противоположным образом побеждает в закупках Минздрава компания из Шахт ООО «Парус». Ранее RostovGazeta сообщала, что этой компании принадлежит большинство выигранных контрактов по поставкам питания в школы Ростовской области.
Однако помимо образовательных учреждений, «Парус» активно сотрудничает с больницами и диспансерами региона.
За 2022 год компания заключила 943 контракта, на сумму более 95,3 миллиона рублей. Самая большая доля поставок продуктов питания «Парусом», общей стоимостью 23,2 миллиона рублей, пришлась на нужды психоневрологических диспансеров Ростовской области. Сюда поставлялась мука, сахар, мясо птицы, молоко, каша и многое другое.
Второе место по объемам поставок среди медучреждений заняла городская больница № 6 в Ростове. Третье удерживает медико-санитарная часть МВД России по Ростовской области.
В большинстве закупок компания падает в цене более, чем на 25%. Индикатор «Спарк-Маркера» предупреждает, что задача демпингующего заключается в том, чтобы вытеснить конкурента. При отсутствии таковых, столь высокое падение в цене можно считать экономически необоснованным. Это грозит риском поставки продуктов питания низкого качества или неисполнением контракта.
Одним из «дорогих» контрактов министерства здравоохранения в 2022 году стало приобретение систем мониторинга глюкозы для домашнего использования. Стоимость контракта на покупку 28,5 тысячи аппаратов составила более 209,8 миллиона рублей.
Президент региональной диабетической общественной организации Владислав Величук разъяснил, что такие системы бесплатно выдают детям. Это датчик на клеевой основе, который устанавливается на плечо для измерения глюкозы. Без него нормальной жизни не будет. В месяц ребенку необходимо две такие системы.
«В Ростовской области минимум 1300 детей нуждаются в таких аппаратах», — сообщает Владислав Величук.
Не сложно сосчитать, что для полного обеспечения донских детей с диабетом системами мониторинга глюкозы потребуется 31,2 тысячи таких приборов.
Этот контракт система «Спарк-Маркер» отметила четырьмя индикаторами. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана всего одна заявка. При наличии достаточного числа поставщиков, такой результат можно считать признаком ограничения конкуренции и организации торга под конкретного исполнителя. Торг был проведен без снижения цены.
Победителем стало АО «Новгородфармация» из Великого Новгорода. Индикатор «Спарк-Маркера» предупреждает, что ранее, «Новгородфармация» была унитарным предприятием. По оценкам индикатора, реорганизация унитарного предприятия не отменяет «налаженных» процессов работы и связей. Ведь компания по-прежнему может иметь преимущества и негативно влиять на развитие частного бизнеса на конкурентном рынке.
Лидерство в закупках донского Минздрава, по объемам освоения средств с 2020 года, удерживают два поставщика — АО «Новгородфармация» и АО «Ростовоблфармация».
Любопытно, что генеральный директор АО «Ростовоблфармации» входит в Состав совета директоров АО «Новгородфармация», по информации системы СПАРК.
Доля закупок, организованных донским Минздравом, в выручке АО «Ростовоблфармация», по данным системы «Спарк-Маркер», в 2022 году составила 97,66%. Компания заключила 71 контракт на поставку лекарственных препаратов, витаминов, растворов, дезинфицирующих средств и многого другого. Таким образом, общая стоимость контрактов «Ростовоблфармации» с Минздравом Ростовской области превысила 917 миллиардов рублей.
Практически все проведенные с акционерным обществом торги «Спарк-Маркер» отметил индикаторами. Торги всегда проходили без снижения цены.
По информации СПАРК, АО «Ростовоблфармация» существует на рынке 29 лет. Изначально, 100% доля управления акционерным обществом принадлежала донскому Минздраву.
Однако, по данным СПАРК, в апреле 2020 года стопроцентное управление АО «Ростовоблфармация» перешло к министерству имущественных и земельных отношений Ростовской области.
В деятельности АО «Ростовоблфармация» за 2022 год система СПАРК выявила три подозрительных фактора. Во-первых, госконтракты составили значительную долю в выручке компании. Во-вторых, при исполнении контрактов возникали штрафы и пени. В-третьих, у «Ростовоблфармации» оказались контракты, расторгнутые по соглашению сторон.
Ранее RostovGazeta выясняла, на что в Ростовской области тратили бюджетные деньги в 2022 году.