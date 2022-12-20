В большинстве закупок компания падает в цене более, чем на 25%. Индикатор «Спарк-Маркера» предупреждает, что задача демпингующего заключается в том, чтобы вытеснить конкурента. При отсутствии таковых, столь высокое падение в цене можно считать экономически необоснованным. Это грозит риском поставки продуктов питания низкого качества или неисполнением контракта.