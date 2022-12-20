Ранее появилась информация, что на обочине нашли тело 29-летнего полицейского. По данному факту возбудили уголовное дело.
Подозреваемыми оказались 53 и 50-летний местные жители. Они в ночь на 17 декабря поссорились со знакомым и выстрелили в него из карабина «Сайга».
После этого фигуранты перевезли тело к дороге и бросили. Его обнаружили недалеко от станицы Скосырской.
В данный момент проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте.
До этого другому ростовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропорт. Он пошел на преступление ради двух миллионов рублей.