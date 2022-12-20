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Стало известно, как убивали полицейского в Ростовской области

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали двух мужчин, которые убили знакомого и оставили тело на обочине, сообщили в УСКР по региону.

Ранее появилась информация, что на обочине нашли тело 29-летнего полицейского. По данному факту возбудили уголовное дело.

Подозреваемыми оказались 53 и 50-летний местные жители. Они в ночь на 17 декабря поссорились со знакомым и выстрелили в него из карабина «Сайга».

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После этого фигуранты перевезли тело к дороге и бросили. Его обнаружили недалеко от станицы Скосырской. 

В данный момент проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте. 

До этого другому ростовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропорт. Он пошел на преступление ради двух миллионов рублей. 

 

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