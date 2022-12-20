Согласно карте, на въезде в город в районе Аксая произошли сразу три ДТП. Из-за этого появилась пробка, длина которой превышает 10 километров.
В данный момент в обратном направлении движение свободно. В донской столице заторам присвоили пять баллов из 10 возможных.
Сейчас сложно проехать по Красноармейской, Буденновскому, Шаумяна, Максима Горького, Варфоломеева. Пробки есть на Шолохова, Максима Горького и Текучева.
Ранее в Ростове ДТП спровоцировало восьмикилометровую пробку на Западном 17 декабря.