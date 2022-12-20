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Три аварии парализовали движение по М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Три аварии парализовали движение по М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону
Рядом с Ростовом-на-Дону во вторник, 20 декабря, оказался затруднен проезд из-за автоаварий, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Согласно карте, на въезде в город в районе Аксая произошли сразу три ДТП. Из-за этого появилась пробка, длина которой превышает 10 километров.

В данный момент в обратном направлении движение свободно. В донской столице заторам присвоили пять баллов из 10 возможных.

В Ростове ДТП спровоцировало восьмикилометровую пробку на Западном 17 декабря
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Сейчас сложно проехать по Красноармейской, Буденновскому, Шаумяна, Максима Горького, Варфоломеева. Пробки есть на Шолохова, Максима Горького и Текучева.

Ранее в Ростове ДТП спровоцировало восьмикилометровую пробку на Западном 17 декабря. 

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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