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Угрозы населению нет: в центре Ростовской области вновь услышали мощный хлопок

Сегодня, 15:58
Фото: t.me/konstaha161
Фото неба над Константиновском во время инцидента

В небе над Ростовской области раздался мощный хлопок днем 20 декабря

В Ростовской области во вторник, 20 декабря, жителей Константиновска испугал мощный хлопок в небе, сообщения об этом появились в соцсетях.

Во вторник, 20 декабря, из Константиновска появились сообщения о том, что в 14.39 мск в небе над городом был слышен мощный хлопок.  Жители немедленно стали спрашивать в соцсетях, видели ли их земляки или соседи что-то подозрительное в небе, и некоторые предположили, что звук может свидетельствовать о работе ПВО. Однако нашлись и скептики, которые заявили, что жители просто отвыкли от звуков самолета. 

«Ну да, самолет включил пятую передачу над Константиновском», — с иронией заметили местные жители.  

«Я тоже подумал, что самолет, но тут после хлопка, как бы раскат еще был вдогонку, а самолет как бы одним хлопком отделывается», — заметил другой горожанин. 

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Спустя час после хлопка с обращением выступил и глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин, который подтвердил хлопок и призвал население сохранять спокойствие. 

«Все необходимые службы разбираются в произошедшем. УГРОЗЫ НАСЕЛЕНИЮ НЕТ! Дополнительно сообщу о результатах», — сказано в его Telegram-канале. 

С момента последнего сообщения данные не обновлялись, но RostovGazeta продолжает уточнять информацию о произошедшем. Информации от министерства обороны об этом не поступало.

Ранее стало известно, что за громкий хлопок слышали ростовчане 8 октября.

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