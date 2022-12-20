Во вторник, 20 декабря, из Константиновска появились сообщения о том, что в 14.39 мск в небе над городом был слышен мощный хлопок. Жители немедленно стали спрашивать в соцсетях, видели ли их земляки или соседи что-то подозрительное в небе, и некоторые предположили, что звук может свидетельствовать о работе ПВО. Однако нашлись и скептики, которые заявили, что жители просто отвыкли от звуков самолета.