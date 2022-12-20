Во вторник, 20 декабря, из Константиновска появились сообщения о том, что в 14.39 мск в небе над городом был слышен мощный хлопок. Жители немедленно стали спрашивать в соцсетях, видели ли их земляки или соседи что-то подозрительное в небе, и некоторые предположили, что звук может свидетельствовать о работе ПВО. Однако нашлись и скептики, которые заявили, что жители просто отвыкли от звуков самолета.
«Ну да, самолет включил пятую передачу над Константиновском», — с иронией заметили местные жители.
«Я тоже подумал, что самолет, но тут после хлопка, как бы раскат еще был вдогонку, а самолет как бы одним хлопком отделывается», — заметил другой горожанин.
Спустя час после хлопка с обращением выступил и глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин, который подтвердил хлопок и призвал население сохранять спокойствие.
«Все необходимые службы разбираются в произошедшем. УГРОЗЫ НАСЕЛЕНИЮ НЕТ! Дополнительно сообщу о результатах», — сказано в его Telegram-канале.
С момента последнего сообщения данные не обновлялись, но RostovGazeta продолжает уточнять информацию о произошедшем. Информации от министерства обороны об этом не поступало.
Ранее стало известно, что за громкий хлопок слышали ростовчане 8 октября.