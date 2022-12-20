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Управление торговли в Ростове-на-Дону возглавит выходец из службы судебных приставов

Сегодня, 11:29
Фото: rostov-gorod.ru
Управление торговли в Ростове-на-Дону возглавит выходец из службы судебных приставов
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, Олег Руденко возглавит управление торговли города.

Эту информацию 1Rnd сообщили источники в городской администрации. Пока Руденко будет находиться в статусе исполняющего обязанности.

Официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.

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«Руденко является выходцем из службы судебных приставов. Он становился лучшим сотрудником ФССП региона по розыску», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем Руденко возглавил отдел приставов в Ленинском районе.

Ранее управление торговли возглавлял Константин Тихонов. Сейчас он находится на посту главы Ленинского района Ростова.

 

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