Эту информацию 1Rnd сообщили источники в городской администрации. Пока Руденко будет находиться в статусе исполняющего обязанности.
Официальной информации об этом не поступало. Сейчас она уточняется.
«Руденко является выходцем из службы судебных приставов. Он становился лучшим сотрудником ФССП региона по розыску», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем Руденко возглавил отдел приставов в Ленинском районе.
Ранее управление торговли возглавлял Константин Тихонов. Сейчас он находится на посту главы Ленинского района Ростова.