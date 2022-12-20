Портал 93.py рассказал, что в ночь на вторник, 20 декабря, в Краснодаре жителей ЖК «Панорама» испугал окровавленный мужчина.
Жильцы дом на улице Жлобы, 139 рассказали, что мужчина бегал по подъезду, прихватив молоток и нож, а вместе с ним по одной из площадок бегала его голая трехлетняя заплаканная дочка, испуганная поведением отца.
Когда соседи постарались помочь ребенку, отец схватил ее и сообщил, что выбросит малышку в окно. После этого соседи вызвали полицию, которая не выезжала на помощь более четырех часов.
В итоге мужчину, который бился о двери и стены головой, обезвредила охрана ЖК, а девочку забрали сотрудники скорой помощи. Сообщается, что задержанный является жителем Ростовской области, который снял жилье в ЖК вместе с семьей почти месяц назад. Соседи утверждают, что регулярно слышали крики и девочки, и женщины, однако во время происшествия матери рядом не было и сейчас ее пытаются найти правоохранительные органы.
Вместе с этим в издании сообщили, что в отношении 32-летнего дончанина составили протокол по статье потребление наркотиков или других психотропных веществ, а также мелком хулиганстве. От медосвидетельствования мужчина отказался, а его ребенка поместили в специализированную детскую больницу.
Ранее в Ростове неизвестные бросили в подъезде многоэтажки двух голых маленьких девочек поздней осенью.