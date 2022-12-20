rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Краснодаре житель Ростовской области бился о двери и грозил выкинуть дочь в окно

Сегодня, 11:30
Фото: ТГ канал panorama_krd_life
В Краснодаре житель Ростовской области бился о двери и грозил выкинуть дочь в окно
В Краснодаре задержали жителя Ростовской области, который испугал соседей асоциальным поведением и угрожал выбросить собственного ребенка в окно.

Портал 93.py рассказал, что в ночь на вторник, 20 декабря, в Краснодаре жителей ЖК «Панорама» испугал окровавленный мужчина. 

Жильцы дом на улице Жлобы, 139 рассказали, что мужчина бегал по подъезду, прихватив молоток и нож, а вместе с ним по одной из площадок бегала его голая трехлетняя заплаканная дочка, испуганная поведением отца. 

Когда соседи постарались помочь ребенку, отец схватил ее и сообщил, что выбросит малышку в окно. После этого соседи вызвали полицию, которая не выезжала на помощь более четырех часов. 

Фото: ТГ канал panorama_krd_life
Полиция опровергла сообщение о бегающем с ножом уголовнике по Ростову
Узнать подробнее

В итоге мужчину, который бился о двери и стены головой, обезвредила охрана ЖК, а девочку забрали сотрудники скорой помощи. Сообщается, что задержанный является жителем Ростовской области, который снял жилье в ЖК вместе с семьей почти месяц назад. Соседи утверждают, что регулярно слышали крики и девочки, и женщины, однако во время происшествия матери рядом не было и сейчас ее пытаются найти правоохранительные органы.  

Вместе с этим в издании сообщили, что в отношении 32-летнего дончанина составили протокол по статье потребление наркотиков или других психотропных веществ, а также мелком хулиганстве. От медосвидетельствования мужчина отказался, а его ребенка поместили в специализированную детскую больницу. 

Ранее в Ростове неизвестные бросили в подъезде многоэтажки двух голых маленьких девочек поздней осенью. 

Читайте также:
Кровь и попкорн: вспыльчивый ростовчанин устроил жестокую драку в кинотеатреНеизвестные напали с ножом на сотрудницу косметологической клиники в центре РостоваПодросток с друзьями 60 раз пырнул ножом прохожего в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Краснодар#Происшествие#Дети#Преступность
Подпишитесь
Профессор рассказал, что ростовчанам делать с валютой, чтобы не прогореть
Сегодня, 08:58
Эксперт сообщил, к чему приведет строительство водовода в Ростовской области для ДНР
Сегодня, 12:50
Новый год на колесах: в Таганроге водитель обтянул ВАЗ-2107 праздничными гирляндами
Сегодня, 12:33
Эксперт рассказал, какой урон может нанести экологии в Ростове новогодняя ночь
Сегодня, 11:41
Нутрициолог рассказала ростовчанам, как похудеть к Новому году
Сегодня, 11:34
Три аварии парализовали движение по М-4 «Дон» рядом с Ростовом-на-Дону
Сегодня, 11:13