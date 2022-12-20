В итоге мужчину, который бился о двери и стены головой, обезвредила охрана ЖК, а девочку забрали сотрудники скорой помощи. Сообщается, что задержанный является жителем Ростовской области, который снял жилье в ЖК вместе с семьей почти месяц назад. Соседи утверждают, что регулярно слышали крики и девочки, и женщины, однако во время происшествия матери рядом не было и сейчас ее пытаются найти правоохранительные органы.