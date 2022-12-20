В Красноярском крае подросток пытался скрыться от полиции на грузовике

Как сообщает газета “Известия”, наряд ДПС обратил внимание на иномарку и просигналил водителю остановиться. После того, как он не выполнил требования полицейских было принято решение о преследовании.
Погоня длилась недолго. Машина была остановлена.КАк выяснилось, за рулём находился ученик 9 класса, не имеющий прав на управление автомобилем. Также в кабине находился его отец. По словам последнего, он и раньше доверял сыну руль, в основном когда нужна была помощь по хозяйству. В этот раз они вывозили золу на свалку.
В отношении владельца автомобиля был составлен административный материал за предоставление управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему прав на вождение. Ему грозит штраф до 30 000 рублей.