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В Минздраве Ростовской области рассказали, когда нужно вызвать скорую при гриппе

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Минздрав в Ростовской области назвал серьезные последствия самолечения

Минздрав в Ростовской области назвал серьезные последствия самолечения

Жителей Ростовской области просят не заниматься самолечением, так как это опасно, сообщили в правительстве региона.

Рекомендации поступили от регионального Минздрава и касаются они не только взрослых, но детей. При заболевании стоит сразу же обращаться за медицинской помощью.

«В данный момент растет заболеваемость ОРВИ и вирусными инфекциями. Не занимайтесь самолечением детей, так как это может стать причиной тяжелых осложнений», — сообщила первый замминистра Елена Теплякова.

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Если состояние ребенка не позволяет привести его в поликлинику, то стоит вызвать врача на дом. Для этого нужно набирать номер 112. 

Местным жителям напомнили и о мерах профилактики, в том числе мытье рук.

Ранее врач объяснил, почему в Ростовской области приостановили вакцинацию от гриппа.

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