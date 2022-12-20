Рекомендации поступили от регионального Минздрава и касаются они не только взрослых, но детей. При заболевании стоит сразу же обращаться за медицинской помощью.
«В данный момент растет заболеваемость ОРВИ и вирусными инфекциями. Не занимайтесь самолечением детей, так как это может стать причиной тяжелых осложнений», — сообщила первый замминистра Елена Теплякова.
Если состояние ребенка не позволяет привести его в поликлинику, то стоит вызвать врача на дом. Для этого нужно набирать номер 112.
Местным жителям напомнили и о мерах профилактики, в том числе мытье рук.
Ранее врач объяснил, почему в Ростовской области приостановили вакцинацию от гриппа.