В издании рассказали, что 22-летний доброволец Даниил Р. из Оренбурга хотел принять участие в спецоперации на Украине, ради чего даже получил направление от донского казачества. В начале декабря он отправился на полигон под Новочеркасском для прохождения подготовки, однако уже 7 декабря один из офицеров сообщил ему, что Даниил не подходит для участия в боевых действиях.