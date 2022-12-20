В издании рассказали, что 22-летний доброволец Даниил Р. из Оренбурга хотел принять участие в спецоперации на Украине, ради чего даже получил направление от донского казачества. В начале декабря он отправился на полигон под Новочеркасском для прохождения подготовки, однако уже 7 декабря один из офицеров сообщил ему, что Даниил не подходит для участия в боевых действиях.
Молодого человека попросили подписать отказ от прохождения обучения и службы, после чего отправился на вокзал Ростова-на-Дону, где, не смирившись с отказом, ударил себя складным ножом в живот.
По предположениям издания, молодой человек пытался доказать, что не боится боли и подходит для военной карьеры. Однако очевидцы сообщили о произошедшем, и добровольца доставили в больницу № 20, где врачи провели успешную операцию и спасли жизнь импульсивного молодого человека.
Данная информация пока не получила подтверждения властей или Минобороны РФ, она уточняется.
Ранее в бою в ходе СВО погиб доброволец из Ростовской области.