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В Ростове доброволец вспорол себе живот ножом, чтобы доказать готовность к СВО

Сегодня, 17:33
Фото: t.me/ostorozhno_novosti
В Ростове на вокзале доброволец из Оренбурга не смог смириться с тем, что ему рекомендовали не участвовать в СВО, и ударил себя ножом в живот, об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В издании рассказали, что 22-летний доброволец Даниил Р. из Оренбурга хотел принять участие в спецоперации на Украине, ради чего даже получил направление от донского казачества. В начале декабря он отправился на полигон под Новочеркасском для прохождения подготовки, однако уже 7 декабря один из офицеров сообщил ему, что Даниил не подходит для участия в боевых действиях. 

Молодого человека попросили подписать отказ от прохождения обучения и службы, после чего отправился на вокзал Ростова-на-Дону, где, не смирившись с отказом, ударил себя складным ножом в живот. 

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По предположениям издания, молодой человек пытался доказать, что не боится боли и подходит для военной карьеры. Однако очевидцы сообщили о произошедшем, и добровольца доставили в больницу № 20, где врачи провели успешную операцию и спасли жизнь импульсивного молодого человека.

Данная информация пока не получила подтверждения властей или Минобороны РФ, она уточняется.

Ранее в бою в ходе СВО погиб доброволец из Ростовской области.

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