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В Ростове мобилизовали больше 1000 мужчин, а на Дону утренники пройдут без родителей

Сегодня, 16:02
Фото: Mdk572/CC By SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростове мобилизовали больше 1000 мужчин, а на Дону утренники пройдут без родителей
В Ростовской области утренники пройдут без родителей, пока в Ростове обсуждают видавшую виды новогоднюю елку и количество мобилизованных, призванных для участия в СВО.

(Не)праздничное настроение

Министерство образования Ростовской области объявило, что на Дону введут ограничения относительно организации детских утренников.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом решено, что каждый класс и группа детей будут праздновать Новый год отдельно, а перед мероприятием и после него организаторам предстоит уделить особое внимание дезинфекции помещений в образовательных учреждениях.

Кроме того, как и во время эпидемии коронавируса, утренники не смогут посетить родители школьников и воспитанников детсадов. 

Елочка, гори

В Ростове жителям объяснили появление уставшей от жизни новогодней ели в парке Плевен, комментарий появился в соцсетях. 

Напомним, на днях одна из горожанок поделилась видео с новогодней елью, установленной на ЗЖМ в парке Плевен, конструкция выглядела очень потрепанной, а под ней на просвет было видно мусор с оборвавшейся гирляндой. 

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Ростовчане потребовали от властей убрать елку, оскорбляющую их эстетические чувства, а администрация Советского района в ответ напомнила, что дончане сами призывали отказаться от трат на украшение города к Новому году. По их словам, елка была куплена несколько лет назад, а в этом году обновить ее не позволил запрет главы региона Василия Голубева.  

«Конструкция оборудована светодиодными огнями для подсветки в ночное время», — заметили представители власти Советского района, предположительно, имея ввиду, что елка более выигрышно выглядит в темное время суток.

Больше тысячи

Глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объявила, что в ходе частичной мобилизации в городе призвали на службу 1017 военнослужащих. 

Фото: Минобороны РФ

При этом, сообщается, что среди призывников были отцы 394 детей, в их числе 143 воспитанника детского сада и 226 школьника.  

Кроме того, волонтеры получили более 350 заявок от нуждающихся в помощи, чаще всего люди спрашивали о выплатах, устройстве детей в детские сады, помощи в ремонте и других видах помощи. 

Отдельно сообщается, что мобилизованные получили всю необходимую экипировку.


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