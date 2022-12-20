Ростовчане потребовали от властей убрать елку, оскорбляющую их эстетические чувства, а администрация Советского района в ответ напомнила, что дончане сами призывали отказаться от трат на украшение города к Новому году. По их словам, елка была куплена несколько лет назад, а в этом году обновить ее не позволил запрет главы региона Василия Голубева.