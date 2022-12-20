Министерство образования Ростовской области объявило, что на Дону введут ограничения относительно организации детских утренников.
Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом решено, что каждый класс и группа детей будут праздновать Новый год отдельно, а перед мероприятием и после него организаторам предстоит уделить особое внимание дезинфекции помещений в образовательных учреждениях.
Кроме того, как и во время эпидемии коронавируса, утренники не смогут посетить родители школьников и воспитанников детсадов.
В Ростове жителям объяснили появление уставшей от жизни новогодней ели в парке Плевен, комментарий появился в соцсетях.
Напомним, на днях одна из горожанок поделилась видео с новогодней елью, установленной на ЗЖМ в парке Плевен, конструкция выглядела очень потрепанной, а под ней на просвет было видно мусор с оборвавшейся гирляндой.
Ростовчане потребовали от властей убрать елку, оскорбляющую их эстетические чувства, а администрация Советского района в ответ напомнила, что дончане сами призывали отказаться от трат на украшение города к Новому году. По их словам, елка была куплена несколько лет назад, а в этом году обновить ее не позволил запрет главы региона Василия Голубева.
«Конструкция оборудована светодиодными огнями для подсветки в ночное время», — заметили представители власти Советского района, предположительно, имея ввиду, что елка более выигрышно выглядит в темное время суток.
Глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объявила, что в ходе частичной мобилизации в городе призвали на службу 1017 военнослужащих.
При этом, сообщается, что среди призывников были отцы 394 детей, в их числе 143 воспитанника детского сада и 226 школьника.
Кроме того, волонтеры получили более 350 заявок от нуждающихся в помощи, чаще всего люди спрашивали о выплатах, устройстве детей в детские сады, помощи в ремонте и других видах помощи.
Отдельно сообщается, что мобилизованные получили всю необходимую экипировку.