Он рассказал, что у большинства светофоров устаревшая система. Она способна управлять трафикам только по определенному сценарию. В этом случае не учитывается ситуация на дорогах.
«Из-за этого 150 регулировщиков заменят. После этого их подключат к центру управления интеллектуальной транспортной системы», — уточнил Окунев.
А в 2024 году улучшат всю подсистему светофорного управления. Тогда она сможет управлять группой перекрестков.
Dоnnews со ссылкой на слова министра пишет, что скорость потока машин должна увеличиться на 13%.
Ранее в Ростове на Западном ветер массово посрывал светофоры 3 декабря.