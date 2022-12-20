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В Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные»

Сегодня, 07:35
Фото: Rennboot/Cc BY SA 3.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные» в 2023 году

В Ростове установят 150 умных светофоров и информационные табло в 2023 году

В Ростове-на-Дону в следующем году вместо 150 обычных светофоров появятся «умные» регулировщики, заявил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.

Он рассказал, что у большинства светофоров устаревшая система. Она способна управлять трафикам только по определенному сценарию. В этом случае не учитывается ситуация на дорогах.

«Из-за этого 150 регулировщиков заменят. После этого их подключат к центру управления интеллектуальной транспортной системы», — уточнил Окунев.

В Ростове на Западном ветер массово посрывал светофоры 3 декабря
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А в 2024 году улучшат всю подсистему светофорного управления. Тогда она сможет управлять группой перекрестков. 

Dоnnews со ссылкой на слова министра пишет, что скорость потока машин должна увеличиться на 13%. 

Ранее в Ростове на Западном ветер массово посрывал светофоры 3 декабря. 

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