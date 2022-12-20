Между тем, ни одно из сообщений пока не получило подтверждения властей или МО РФ, а потому редакция RostovGazeta не признает их достоверными. Они также могут распространяться украинской стороной для создания паники среди населения Ростовской области, поэтому ожидаются официальные комментарии от представителей власти Константиновского района.