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В Ростовской области жители делятся фото подозрительных обломков из Константиновска

Сегодня, 17:03
Фото: t.me/konstaha161
обломки
В Ростовской области в соцсетях жители стали делиться фото обломков неизвестного происхождения из Константиновского района.

Напомним, 20 декабря в Ростовской области стали появляться сообщения о громком хлопке в небе над Константиновским районом. Очевидцы сравнили звуки с хлопком при переходе самолета на сверхзвук, однако он был значительно мощнее и раскатистее, из-за чего дончане якобы приняли его за звук сработавшего ПВО.

Это встревожило население, однако местные власти сообщили, что никакой угрозы для гражданского населения нет, а потому и паниковать не стоит. 

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В то же время на форумах стали появляться фотографии подозрительных обломков с голосовыми сообщениями, в которых неизвестный мужчина рассказывает, что причиной подозрительного хлопка стала ракета, которую якобы сбили над виноградниками.

Также неизвестный мужчина сообщил, что на месте уже работают военные и полиция, об этом он рассказал в голосовых сообщениях, распространяемых в Telegram-каналах вместе с фото непонятных обломков, лежащих на земле в поле. 

Неизвестные обломки, упавшие в виноградникахНеизвестные обломки, упавшие в виноградниках
Неизвестные обломки, упавшие в виноградникахНеизвестные обломки, упавшие в виноградниках
Неизвестные обломки, упавшие в виноградниках
Фото: t.me/konstaha161

Между тем, ни одно из сообщений пока не получило подтверждения властей или МО РФ, а потому редакция RostovGazeta не признает их достоверными. Они также могут распространяться украинской стороной для создания паники среди населения Ростовской области, поэтому ожидаются официальные комментарии от представителей власти Константиновского района.  

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