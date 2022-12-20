Напомним, 20 декабря в Ростовской области стали появляться сообщения о громком хлопке в небе над Константиновским районом. Очевидцы сравнили звуки с хлопком при переходе самолета на сверхзвук, однако он был значительно мощнее и раскатистее, из-за чего дончане якобы приняли его за звук сработавшего ПВО.
Это встревожило население, однако местные власти сообщили, что никакой угрозы для гражданского населения нет, а потому и паниковать не стоит.
В то же время на форумах стали появляться фотографии подозрительных обломков с голосовыми сообщениями, в которых неизвестный мужчина рассказывает, что причиной подозрительного хлопка стала ракета, которую якобы сбили над виноградниками.
Также неизвестный мужчина сообщил, что на месте уже работают военные и полиция, об этом он рассказал в голосовых сообщениях, распространяемых в Telegram-каналах вместе с фото непонятных обломков, лежащих на земле в поле.
Между тем, ни одно из сообщений пока не получило подтверждения властей или МО РФ, а потому редакция RostovGazeta не признает их достоверными. Они также могут распространяться украинской стороной для создания паники среди населения Ростовской области, поэтому ожидаются официальные комментарии от представителей власти Константиновского района.