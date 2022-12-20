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В СК показали видео с подозреваемым в убийстве участкового из Ростовской области

Сегодня, 07:04
Фото: СУ СКР по Ростовской области
СК показал видео с подозреваемым в убийстве участкового в Ростовской области
Предполагаемый преступник рассказал, как расправился с экс-полицейским, видео со следственным экспериментом опубликовал СК РФ по Ростовской области.

В Ростовской области задержаны подозреваемые в убийстве бывшего участкового. Его тело нашли на обочине дороги в Тацинском районе. Мужчину застрелили в упор из нарезного оружия.

 

СК показал видео с подозреваемым в убийстве участкового в Ростовской области
Видео: СУ СКР по Ростовской области

Спустя несколько дней поисков подозреваемые в жестоком убийстве были задержаны. Ими оказались 50-летний и 53-летний жители станицы Тацинской. На видео со следственным экспериментом подозреваемые рассказывают, что сидели в погибшим в одной машине. Экс-участковый находился на переднем сиденье. Один из подозреваемых хотел выгнать его из машины, достал ружье и направил его на полицейского. Тот схватился за цевье и начал его дергать. Спустя несколько секунд раздался смертельный выстрел.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчины вывезли тело на обочину дороги, сами же скрывались в течение нескольких дней в частном доме.

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Сейчас подозреваемые задержаны. Следствие продолжается.

Напомним, тело убитого экс-участкового нашли у обочины дороги 18 декабря. Труп пролежал там два дня.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Происшествие#Преступность#Видео
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