Спустя несколько дней поисков подозреваемые в жестоком убийстве были задержаны. Ими оказались 50-летний и 53-летний жители станицы Тацинской. На видео со следственным экспериментом подозреваемые рассказывают, что сидели в погибшим в одной машине. Экс-участковый находился на переднем сиденье. Один из подозреваемых хотел выгнать его из машины, достал ружье и направил его на полицейского. Тот схватился за цевье и начал его дергать. Спустя несколько секунд раздался смертельный выстрел.