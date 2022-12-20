Ранее появилась информация, что памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область. Эту инициативу одобрил губернатор Василий Голубев. Но пока каких-либо решений по этому поводу нет. Судя по комментариям в соцсетях, местным жителям эта идея понравилась.