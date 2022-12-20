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В Таганроге появился еще один памятник Петру I

Сегодня, 12:32
Фото: vk.com/priboytaganrog
Бюст Петру I установили на предприятии «Прибой» в Таганроге
В Таганроге установили еще один памятник основателю города Петру I.

Бюст установили на территории предприятия «Прибой», его открытие приурочили к годовщине со дня основания завода.

По информации «Еpша», открытие прошло в торжественной обстановке. Еще один аналогичный памятник установили в городе в 1903 году.

Высота этого монумента превышает три метра, а вес достигает 1,2 тонны. Этот памятник переносили с места на место в Таганроге 12 раз.

Ранее появилась информация, что памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область. Эту инициативу одобрил губернатор Василий Голубев. Но пока каких-либо решений по этому поводу нет. Судя по комментариям в соцсетях, местным жителям эта идея понравилась. 

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