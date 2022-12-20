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Видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть

Сегодня, 11:12
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть
В Интернете разместили видео, на котором показано нападение водителя на пешехода в Азове, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в Азове на улице Московской. По словам автора, водитель проехал по тротуару и чуть не сбил пешехода.

В ролике видно, как водитель выходит из машины, набрасывается на мужчину и начинает оскорблять. После этого слышны звуки ударов.

Агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону
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Видео нападения автохама на пешехода в Азове попало в Сеть
Видео: ТГ канал "Это Ростов!"

Пользователи в комментариях предложили написать заявление в полицию. Они посчитали, что водитель в этой ситуации был не прав. 

Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой. 

До этого агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону.

 

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