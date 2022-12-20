Происшествие случилось в Азове на улице Московской. По словам автора, водитель проехал по тротуару и чуть не сбил пешехода.
В ролике видно, как водитель выходит из машины, набрасывается на мужчину и начинает оскорблять. После этого слышны звуки ударов.
Пользователи в комментариях предложили написать заявление в полицию. Они посчитали, что водитель в этой ситуации был не прав.
Ранее ростовчан возмутили автохамы, устроившие парковку на тротуаре на Большой Садовой.
До этого агрессивный автохам прокатился про тротуарам на Вавилова в Ростове-на-Дону.