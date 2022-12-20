На днях в Ростове в парке Плевен установили новогоднюю елку. Искусственное дерево вызвало волну возмущения у ростовчан. Елка имеет конусообразный каркас с облупившейся серой краской. К нему прикреплены искусственные потрепанные еловые ветки с обветшалыми бусами и звездами, а под каркасом видно мусор и оборванную гирлянду.
Горожане в соцсетях потребовали убрать елку. Они посчитали, что лучше место в парке будет пустовать, нежели там будет стоять «пародия на новогоднюю красавицу». В комментариях в соцсетях свой ответ оставила и администрация Советского района Ростова. Чиновники подтвердили, что елка была куплена несколько лет назад. Новую в этом году решили не покупать из-за запрета, введенного губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава региона поручил муниципалитетам в этом году не тратить деньги на новогодние ели, инсталляции и гирлянды. Украшать общественные места решили тем, что было закуплено в прошлые годы.
«Конструкция оборудована светодиодными огнями для подсветки в ночное время», — нашли плюсы в елке власти Советского района.
Ранее ростовчане рассказали, сколько потратят на празднование Нового года.