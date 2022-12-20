Горожане в соцсетях потребовали убрать елку. Они посчитали, что лучше место в парке будет пустовать, нежели там будет стоять «пародия на новогоднюю красавицу». В комментариях в соцсетях свой ответ оставила и администрация Советского района Ростова. Чиновники подтвердили, что елка была куплена несколько лет назад. Новую в этом году решили не покупать из-за запрета, введенного губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Глава региона поручил муниципалитетам в этом году не тратить деньги на новогодние ели, инсталляции и гирлянды. Украшать общественные места решили тем, что было закуплено в прошлые годы.