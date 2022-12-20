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Власти Ростова обещают кормить детей в школах на уровне «фешенебельных ресторанов»

Сегодня, 11:10
Фото: unsplash
Власти Ростова обещают кормить детей в школах на уровне «фешенебельных ресторанов»
Школы Ростова перейдут на новый формат организации питания детей, сообщили на заседании Гордумы.

Ростовские депутаты обсудили питание детей в школьных столовых. Они напомнили, что организацией питания школьников  занимаются пять предприятий общественного питания. Все они выбраны на конкурсной основе. Им передается все оборудование той или иной школы для приготовления пищи.

Управление образования города выступило с инициативой, чтобы образовательные учреждения могли самостоятельно заниматься организацией питания, без привлечения подрядчиков. Для этого школы планируется оснастить недостающим оборудованием для производства питания.

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«Вводятся новые школы, более современные, которые уже оснащены оборудованием для общепита. Они уже лучше фешенебельных ресторанов. Они самостоятельно могут готовить», — заключили депутаты.

После обсуждений депутаты единогласно поддержали предложение управления образования.

Ранее спартанские условия и комки макарон обнаружили в детском саду в Ростовской области.

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