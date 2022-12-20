В данный момент средняя зарплата в городе 48,1 тысячи рублей. До этого она составляла 43,7 тысячи рублей.
Что касается ситуации в экономике в целом, то за это время в городе индекс промпроизводства составил 104,2%. А объем инвестиций достиг почти 99 миллиардов рублей.
За год удалось реализовать шесть инвестпроектов, а город получил 579 мест для работы.
Ранее появилась информация, что в следующем году зарплата казаков-дружинников в донском регионе вырастет на 25%. Всего на эти цели выделят 69 миллионов рублей.
До этого стало известно, что в донской столице уровень зарплат в организациях увеличился до 59 тысяч рублей.