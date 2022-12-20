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Власти сообщили о росте зарплат в Ростове-на-Дону на 10% в 2022 году

Сегодня, 09:32
Фото: Emergency Brake/CC BY SA / flickr.com
Насколько выросли зарплаты в Ростове-на-Дону в 2022 году
В Ростове-на-Дону за год среднемесячная заработная плата выросла на 10%, заявила глава города Зинаида Неярохина.

В данный момент средняя зарплата в городе 48,1 тысячи рублей. До этого она составляла 43,7 тысячи рублей.

Что касается ситуации в экономике в целом, то за это время в городе индекс промпроизводства составил 104,2%. А объем инвестиций достиг почти 99 миллиардов рублей.

С 2023 года зарплата казаков-дружинников в Ростовской области вырастет на 25%
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За год удалось реализовать шесть инвестпроектов, а город получил 579 мест для работы. 

Ранее появилась информация, что в следующем году зарплата казаков-дружинников в донском регионе вырастет на 25%. Всего на эти цели выделят 69 миллионов рублей. 

До этого стало известно, что в донской столице уровень зарплат в организациях увеличился до 59 тысяч рублей.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Деньги#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика
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