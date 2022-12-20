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Власти в Ростовской области прокомментировали мощный хлопок в Константиновске

Сегодня, 16:37
Фото: konstadmin.ru/
В Ростовской области власти подтвердили мощный хлопок в небе над Константиновском днем 20 декабря.

Напомним, днем 20 декабря жители Константиновского района сообщили о мощном хлопке, сопровождающимся звуками, похожими на раскаты грома. Тогда жители Константиновска и соседних городов, услышавшие взрыв, предположили, что причиной шума могли стать в равной степени звуки самолета или работа систем ПВО. 

Однако позже местные власти в лице главы районной администрации Виталия Дьячкина заявили, что также слышали довольно сильный хлопок, аналогичные сообщения поступали и от жителей других городов. 

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Население просят сохранять спокойствие из-за отсутствия какой-либо угрозы и дать возможность специальным службам разобраться в причинах и обстоятельствах происшествия. 

«Дополнительно сообщу о результатах», — заявил Дьячкин, однако за истекшие 3,5 часа с момента публикации информация не обновлялась ни на сайте администрации, ни в Telegram чиновника, ни в других соцсетях. 

Информация уточняется.

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