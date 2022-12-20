Напомним, днем 20 декабря жители Константиновского района сообщили о мощном хлопке, сопровождающимся звуками, похожими на раскаты грома. Тогда жители Константиновска и соседних городов, услышавшие взрыв, предположили, что причиной шума могли стать в равной степени звуки самолета или работа систем ПВО.
Однако позже местные власти в лице главы районной администрации Виталия Дьячкина заявили, что также слышали довольно сильный хлопок, аналогичные сообщения поступали и от жителей других городов.
Население просят сохранять спокойствие из-за отсутствия какой-либо угрозы и дать возможность специальным службам разобраться в причинах и обстоятельствах происшествия.
«Дополнительно сообщу о результатах», — заявил Дьячкин, однако за истекшие 3,5 часа с момента публикации информация не обновлялась ни на сайте администрации, ни в Telegram чиновника, ни в других соцсетях.
Информация уточняется.