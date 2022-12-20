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Водитель иномарки сбила 16-летнюю на переходе на Большой Садовой в Ростове-на-Дону

Сегодня, 14:10
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Водитель иномарки сбил пешехода на переходе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону под колесами машины оказалась несовершеннолетняя, пытавшаяся перейти дорогу, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла во вторник днем на улице Большая Садовая. Водитель Volkswagen Tiguan ехала в направлении переулка Доломановского и сбила 16-летнюю девушку.

«Она в этот момент шла по переходу. Ее с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Маленькая девочка пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области
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Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. 

Ранее маленькая девочка пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области. Причиной стало то, что водитель легковой машины не отреагировал на спецсигналы.  Подробный материал читайте по ссылке.

 

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#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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