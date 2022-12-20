Авария произошла во вторник днем на улице Большая Садовая. Водитель Volkswagen Tiguan ехала в направлении переулка Доломановского и сбила 16-летнюю девушку.
«Она в этот момент шла по переходу. Ее с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее маленькая девочка пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области. Причиной стало то, что водитель легковой машины не отреагировал на спецсигналы. Подробный материал читайте по ссылке.