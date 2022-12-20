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Врач объяснил, почему в Ростовской области приостановили вакцинацию от гриппа

Сегодня, 03:27
Фото: donland.ru
Врач объяснил, почему в Ростовской области приостановили вакцинацию от гриппа
Вакцинация от гриппа имеет свои профилактические сроки, которые устанавливают регуляторы эпидемиологической службы, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По словам врачей, сроки проведения вакцинации от гриппа и ОРВИ устанавливают не просто так. В середине декабря в Ростовской области начинается сезонный рост заболеваний ОРВИ и гриппом. Поэтому прививаться уже нет смысла. Ведь, как сообщают медики, непривитые люди начинают болеть, вырабатывая иммунитет естественным путем.

Главный санврач Ростовской области сообщил об остановке вакцинации от гриппа
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«Прививка — это профилактика заболевания. Для выработки иммунитета необходимо три-четыре недели. Если сейчас продолжить вакцинацию от гриппа, то иммунитет появится в конце января. Ну и какой смысл? В этот период эпидпорог по гриппу и ОРВИ всегда превышен», — разъясняет доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

Медики подчеркивают, что сезонная вакцинация от гриппа уже закончилась. Следующая по срокам должна начаться 1 сентября 2023 года.

«Это ежегодная процедура, которая проводится еще с советских времен», — подчеркивает врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с 15 декабря в Ростовской области ввели ограничения из-за гриппа. 

Ограничения ввели в Ростовской области из-за гриппа с 15 декабря
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#Последние новости Ростова на сегодня#Здоровье#Эксклюзив#Новости#Вакцинация#Дарья Демидова
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