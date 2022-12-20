«Прививка — это профилактика заболевания. Для выработки иммунитета необходимо три-четыре недели. Если сейчас продолжить вакцинацию от гриппа, то иммунитет появится в конце января. Ну и какой смысл? В этот период эпидпорог по гриппу и ОРВИ всегда превышен», — разъясняет доктор, не пожелавший публиковать свое имя.