По словам врачей, сроки проведения вакцинации от гриппа и ОРВИ устанавливают не просто так. В середине декабря в Ростовской области начинается сезонный рост заболеваний ОРВИ и гриппом. Поэтому прививаться уже нет смысла. Ведь, как сообщают медики, непривитые люди начинают болеть, вырабатывая иммунитет естественным путем.
«Прививка — это профилактика заболевания. Для выработки иммунитета необходимо три-четыре недели. Если сейчас продолжить вакцинацию от гриппа, то иммунитет появится в конце января. Ну и какой смысл? В этот период эпидпорог по гриппу и ОРВИ всегда превышен», — разъясняет доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики подчеркивают, что сезонная вакцинация от гриппа уже закончилась. Следующая по срокам должна начаться 1 сентября 2023 года.
«Это ежегодная процедура, которая проводится еще с советских времен», — подчеркивает врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с 15 декабря в Ростовской области ввели ограничения из-за гриппа.