Красиво жить не запретишь. Но что, если для достижения этой самой красивой жизни нужно ввести жестокую экономию? Допустим, тратить не больше 100 рублей в день.
В обычной жизни корреспондент RostovGazeta Анна привыкла покупать что-то из одежды минимум два раза в месяц, частенько заказывала продукты в интернет-магазинах с доставкой на дом и примерно раз в неделю питалась в кафе. Перед началом эксперимента Анна уже знала, что привыкать будут трудно.
Прежде всего девушка решила отследить, на что у нее больше всего тратятся деньги. В перечень самых необходимых трат вошли: проезды на общественном транспорте на работу или учебу, продукты питания, коммунальные услуги. Излишества в роде шоппинга или походов в кафе – не в счет, ведь речь идет об экономии. От заказов продуктов в интернете тоже пришлось отказаться. Несмотря на то, что продавцы могут отпускать товар по цене ниже магазинной, за доставку придется заплатить дополнительно.
Второй шаг на пути к тотальной экономии – составление примерного меню и списка продуктов на неделю. Упор был сделан на сытную и дешевую еду - она должна быть богата белками. А от покупки полуфабрикатов и сладостей Анне пришлось воздержаться – непитательно и дорого. Походы в кафе она тоже отложила до лучших времен.
На завтраки наш корреспондент решила готовить геркулес на воде и яичницу, на обед она будет есть куриный суп с картофелем, морковью, луком и зеленью, хлеб, а на ужин – макароны, гречку, курицу. Свинина или говядина, а также рыба не вошли в список покупок, так как они оказались гораздо дороже птицы. Чтобы сэкономить еще больше, из одной девушка планировала готовить сразу несколько блюд: бульон из костей и грудки, которая заодно отварится к ужину. Из бедер и крыльев решено было готовить ужины в течении недели.
В качестве перекуса Анна предпочла калорийные бананы, а из напитков – чай и вода. Стоимость такой продуктовой корзины около 680 рублей. Если разделить сумму на 7 дней, средняя стоимость ежедневного рациона составит 97 рублей. Чтобы дополнительно сэкономить можно отслеживать акции и пользоваться скидочными программами.
На этапе подсчетов в список продуктов также входили молоко, огурцы, помидоры и сливочное масло. Но от них на время эксперимента пришлось отказаться, поскольку вписать в бюджет их не вышло. А ведь еще нужно как-то добираться на работу и платить за воду, газ и электричество.
К сожалению, в самый первый день эксперимента пришлось признать, что он провалился. Выжить на 100 рублей в день обычному горожанину, который живет в спальном районе и пользуется общественным транспортом – невозможно. Собственным автомобилем пользоваться не дешевле, ведь бензин стоит дороже, чем проезд на автобусе.
Поднимаем планку до 200 рублей в сутки. Чтобы тратить меньше денег, за проезд в автобусе лучше расплачиваться банковской картой. Таким образом за две поездки можно сэкономить 4 рубля, за пять рабочих дней наберется 20 сэкономленных рублей. Если есть возможность, используйте трамвай или троллейбус, проезд в них обойдется всего 23 рубля в одну сторону.
Выходит, без коммунальных услуг жизнь для работающего ростовчанина, живущего в спальном районе, обходится 157 рублей в сутки.
Теперь пришло время подсчитать, во сколько обходятся коммунальные услуги.
Один человек в среднем расходует 4,4 квт/час электроэнергии в день, 0,3 м3 газа. А также около 230 литров холодной воды и 160 литров горячей.
До начала этого эксперимента Анне не приходило в голову считать, сколько стоит подогревание чайника или мытье посуды. Оказалось, что на на электричество тратится около 19 рублей в сутки, 2 рубля на газ, 10 рублей на холодную воду и 6 рублей за горячую. В сумме выходит 37 рублей.
В течение двух дней участнице эксперимента удавалось тратить не больше 194 рублей в сутки. Однако экономист Анастасия Миронова уверена, в Ростове невозможно прожить ни на 100, на на 200 рублей в день. «Более 45% ростовчан моложе 35 лет не имеют собственного жилья. Попытка прожить на 100 и даже 200 рублей в месяц провалится», - прокомментировал она эксперимент RostovGazeta.
В среднем по Ростову стоимость съемной однушки в спальном районе составляет 15 тысяч рублей. А это значит, что жизнь в съемной квартире в сутки обходится целых 500 рублей в день.
Во время эксперимента Анна отмечала, как изменяется ее самочувствие. В первые два дня девушка гордилась собой из-за того, что стала тратить меньше денег. Но с каждым днем самочувствие корреспондента ухудшалось: чтобы сэкономить деньги приходилось пользоваться общественным транспортом без пересадок и ходить пешком, зачастую попадая под дождь. Вдобавок, сказалась нехватка витаминов, ведь от овощей и фруктов, за исключением бананов, пришлось отказаться из-за их высокой цены в «несезон».
В выходные соблазнов потратить деньги сверх установленной нормы стало больше: все вокруг зовут в гости, куда с пустыми руками не придешь, или в кофейню. Чтобы продержаться до конца и честно завершить эксперимент, Анна решила провести выходные дома, листая соцсети. И там она обнаружила еще соблазняющий фактор: истории знакомых и блогеров, демонстрирующих интересную жизнь, развлечения, красивую еду.
«Я обратила внимание, что стала более раздражительной: люди со стаканчиком кофе на улице раздражали, хотя не были ни в чем виноваты. Но ведь они могли себе позволить этот кофе за 150 рублей, а я вынуждена была питаться на 97 рублей целый день!» — сетует Анна.
Психолог Эмилия Крылова отмечает, что стремление экономить часто не приводит к увеличению благосостояния. «Жесткая экономия – это сознательное снижение качества жизни. Она идет от неумения принимать свои потребности. К тому же чем меньше денег стремится тратить, тем меньше он стремится зарабатывать. А зачем больше, если хватает только на самое необходимое?» - поясняет она.
Экономист Анастасия Миронова считает, что в 2022 году выжить на 100 рублей в таком мегаполисе, как Ростов – невозможно.
«Значительно вырос уровень инфляции, стоимость услуг ЖКХ и топлива. В связи с последними событиями курс доллара повлиял на ценообразование внутри страны. Возможно, 100 рублей хватило бы семь лет назад. Но в нынешних условиях на них можно только попытаться купить еду», - считает эксперт.
Результаты нашего эксперимента подтверждают слова экономиста: выжить на 200 рублей еще возможно. И это при том, что вы живете в несъемной квартире и не имеете проблем со здоровьем. Хотя, если питаться на 97 рублей в сутки, их появление – вопрос времени.