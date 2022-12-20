На завтраки наш корреспондент решила готовить геркулес на воде и яичницу, на обед она будет есть куриный суп с картофелем, морковью, луком и зеленью, хлеб, а на ужин – макароны, гречку, курицу. Свинина или говядина, а также рыба не вошли в список покупок, так как они оказались гораздо дороже птицы. Чтобы сэкономить еще больше, из одной девушка планировала готовить сразу несколько блюд: бульон из костей и грудки, которая заодно отварится к ужину. Из бедер и крыльев решено было готовить ужины в течении недели.