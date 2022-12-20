В надзорном органе сообщили, что, начиная с понедельника, 19 декабря, по пятницу, 30 декабря, ведомство организовало тематическую горячую линию, где жители смогут получить консультацию по вопросам, касающимся качества продуктов, сроков годности, условий хранения и продажи товаров. Здесь же консультанты помогут оформить претензию в случае приобретения товара с истекшим сроком годности.