В надзорном органе сообщили, что, начиная с понедельника, 19 декабря, по пятницу, 30 декабря, ведомство организовало тематическую горячую линию, где жители смогут получить консультацию по вопросам, касающимся качества продуктов, сроков годности, условий хранения и продажи товаров. Здесь же консультанты помогут оформить претензию в случае приобретения товара с истекшим сроком годности.
Для получения консультации жители могут позвонить по номерам 863-263-66-38, 863- 251-23-77, 863-253-48-90, а также 8-800-555-49-43.
Также жители могут получить консультацию в отделе по надзору за питанием населения в Нахичевани на улице 18-й Линии, 7А на первом этаже.
Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 мск, в пятницу с 09.00 до 16.45 мск с перерывами на обед с 13.00 до 14.00 мск.
Ранее в Ростове жители раскритиковали продукцию завода «Тавр».