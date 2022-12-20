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Жителям Ростовской области рассказали, кому звонить из-за просрочки в магазинах

Сегодня, 16:02
Фото: pxhere.com
В Ростовской области сделали анонс о проведении тематической «горячей линии», посвященной вопросам соблюдения норм качества и безопасности продуктов, об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

В надзорном органе сообщили, что, начиная с понедельника, 19 декабря, по пятницу, 30 декабря, ведомство организовало тематическую горячую линию, где жители смогут получить консультацию по вопросам, касающимся качества продуктов, сроков годности, условий хранения и продажи товаров. Здесь же консультанты помогут оформить претензию в случае приобретения товара с истекшим сроком годности.  

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Для получения консультации жители могут позвонить по номерам 863-263-66-38, 863- 251-23-77, 863-253-48-90, а также 8-800-555-49-43. 

Также жители могут получить консультацию в отделе по надзору за питанием населения в Нахичевани на улице 18-й Линии, 7А на первом этаже. 

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 мск, в пятницу с 09.00 до 16.45 мск с перерывами на обед с 13.00 до 14.00 мск.

Ранее в Ростове жители раскритиковали продукцию завода «Тавр».

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