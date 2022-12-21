На заседании Гордумы Ростова депутаты внесли изменения в регламент застройки левого и правого берега реки Дон. Выступил на заседании и замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.
Чиновник заявил, что регламент содержит правила использования земли вдоль реки Дон, а также определяет нормы застройки с ограничением обзора и внешнего вида панорамы города. Ограничение высоты застройки правого берега составляет 20 метров. Это необходимо для того, чтобы реку было видно по всей ширине набережной до дальних видовых точек.
На левом берегу и Зеленом острове разрешается строить только малоэтажные здания — не больше 15 метров в высоту. Они должны предназначаться для отдыха и туризма.
Также Дикур рассказал, что из-за замечаний прокуратуры, на обоих берегах запрещено возводить здания, связанные с сервисом автомобилей. Они наносят вред водоохранной зоне реки Дон.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев доложил об установке заградительных постов на въезде в регион. На въездах в города и населенные пункты дежурят наряды ДПС. Это необходимо для обеспечения безопасности.
В этих же целях дополнительные наряды полиции патрулируют ростовские улицы. На новогодних праздниках к охране правопорядка привлекут 3,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии.
В Ростове хотят заняться обновлением трассы М-4 «Дон» для ее дальнейшей эксплуатации на платной основе.
Главное управление Госэкспертизы уже выпустило положительное заключение на проект реконструкции трассы М-4 «Дон» на участках от 1072-го до 1080-го километра, а также от 1081-го до 1091-го километра. Они находятся на участках дорог Е50, Е115 и идут из Аксайского района через Дорожный к обходу Ростова и Восточному шоссе.
Когда закончатся ремонтные работы, не уточняется. Известно лишь, что застройщиком выбрана ГК «Российские автомобильные дороги».